BİNTSO’dan “El Verin Ev Yapalım” kampanyasına destek çağrısı

Bingöl Ticaret ve Sanayi Odası (BİNTSO) Yönetim Kurulu Başkanı Kadir Çintay, depremzedeler için başlatılan “El Verin Ev Yapalım” kampanyasına destek çağrısında bulundu.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği tarafından başlatılan "El Verin Ev Yapalım" kampanyası için bir çağrı da BİNTSO Yönetim Kurulu Başkanı Kadir Çintay’dan geldi. Oda üyeleriyle iftar programında bir araya gelen Çintay ve yönetim kurulu, iş dünyasına kalıcı konutlar için destek çağrısında bulundu. BİNTSO olarak depremin ilk anından itibaren bölgeye her türlü desteği verdiklerini aktaran Çintay, “Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği olarak şimdi tüm gücümüzü deprem bölgesine kalıcı konutlar yapmaya odakladık. TOBB Başkanımız Rifat Hisarcıklıoğlu’nun dediği gibi tüm kaynaklarımızı bu hayırlı işe seferber ediyoruz. Bu hususta Bingöl olarak da bizler bu kampanyaya destek olacağız. İlimiz ve iş dünyası adına hayırsever hemşerilerimiz ‘El Verin Ev Yapalım’ kampanyamıza katkıda bulunmaya davet ediyoruz. İster bir tuğla, ister bir ev, elinizden ne gelirse konut seferberliği kampanyasına herkesin desteği çok kıymetlidir. Bingöl Ticaret ve Sanayi Odası olarak depremin ilk gününden beri 11 ilimize sürekli gıda yardımı, ısıtma, mobil WC, lavabo gibi üretimleri bizzat ilimizde yaparak deprem bölgesine destekte bulunduk ve destekler de bulunmaya devam ediyoruz” dedi.