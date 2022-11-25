BİNTSO Başkanı Çintay: ’’Milyon dolarlık projeleri ilimize kazandıracağız’’

Basın mensupları ile toplantı düzenleyen Bingöl Ticaret ve Sanayi Odası (BİNTSO) Yönetim Kurulu Başkanı Kadir Çintay, “Üretim ve yatırımın ilerlemesi, uluslararası rekabetin geliştirilmesi ile mümkündür. Bu çerçevede gerçekleştirdiğimiz girişimler neticesinde ilimizde 2 adet UR-GE projesi desteklenecektir. Bu projelerin her biri 3 milyon 500 bin dolar olup toplam 7 milyon dolarlık yatırımı ilimize kazandıracağız. Bu projeler, bal ve inşaat malzemeleri üzerine olacaktır” dedi.

Bingöl Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Kadir Çintay ile yönetimi, kentteki basın mensupları ile bir araya geldi. Çalışmalara dair açıklamalarda bulunan Çintay, şehrin kalkınması için var güçleri ile çalışacaklarının mesajını verdi. Projelere dair de konuşan Çintay, açıklamasını şu şekilde sürdürdü:

’’Bingöl Ticaret ve Sanayi Odası 2 Ekim 2022 tarihinde bir seçim süreci geçirmiştir. Bu seçim süreci neticesinde Bingöl Ticaret ve Sanayi Odasına Yönetim Kurulu Başkanlığına seçildim. Bingöl Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkalığına aday olduğum süreçte ilimize hizmet etmeyi şiar edinen bir ekiple birlikte yola çıktık. Çok güçlü yönetim kurulu ve meclis üyelerine sahibiz. Biz bu ekiple beraber ilimizin ticaretini güçlendirmeye, kalkındırmaya ve yeni bir vizyon kazandırmaya yönelik hedefler belirledik. Bu hedefler perspektifinde seçildiğimiz günden beri yaklaşık 50 günlük süreçte ilimize birçok kazanım sağladık. Üyelerimiz TSE belgesi başvurusu yaptıklarında çevre illerde bulunan temsilciliklerden uzmanların gelip yapacakları incelemeyi beklemeleri gerekmekte olup süreç uzun sürebilmekteydi. Bundan sonraki süreçte üyelerimizin bu başvuru süreçleri daha kısa sürede sonuçlanacaktır.’’

Kısmi gümrük ofisi açılacak

Girişimleri neticesinde Bingöl’de kısmi gümrük ofisinin açılmasının sözünü aldıklarını vurgulayan Çintay, ’’Kısmi gümrük ofisi hem vatandaşlar için hem de ticari faaliyette bulunan üyelerimiz için önem taşıdığını düşünmekteyim. Ofisin açılması ile birlikte vatandaşlarımız ve üyelerimiz yurt dışına gidiş ve gelişlerde başka illere gitmek zorunda kalmayacak olup Bingöl Hava Limanını kullanabileceklerdir. İlin ekonomik olarak kalkınması noktasında üretimin önem taşıdığını ve buna yönelik yatırımların arttırılması gerektiğini düşünmekteyim. Üretim ve yatırımın ilerlemesi, uluslararası rekabetin geliştirilmesi ile mümkündür. Bu çerçevede gerçekleştirdiğimiz girişimler neticesinde ilimizde 2 adet UR-GE projesi desteklenecektir. Bu projelerin her biri 3 milyon 500 bin dolar olup toplam 7 milyon dolar yatırımı ilimize kazandıracağız. Bu projeler, bal ve inşaat malzemeleri üzerine olacaktır. Firmaların uluslararası pazarlarda rekabet gücünü ve ihracatını arttırmak amacıyla sektör ve katılımcı firma analizlerinin yapılarak eksiklerinin belirlendiği ve buna yönelik eğitim ve danışmanlık hizmetlerinin alındığı ve devamında ortak pazarlama çalışmalarının gerçekleştirildiği bu projeler, İlimizin ekonomisine çok ciddi fayda sağlayacaktır. Katılım Finans veya katılım bankacılığının gerek ülkemizdeki ekonomik yapı içerisinde yer alan payı giderek artması gerekse hassasiyeti bulunan bazı üyelerimiz katılım bankacılığını daha çok tercih etmesi bizi böyle bir girişime yönlendirdi. Üyelerimizin hem finansal kaynaklarını değerlendirmede hem de finansal kaynak kullanma noktasında Ziraat Katılım Bankasının önemli bir avantaj sağlayacağını düşünmekteyim. Bu hususta da Ticaret Bakanına ilettiğimiz talep doğrultusunda Ziraat Katılım Bankası’nın 1 Mayıs’ta İlimizde açılacağı sözünü aldık. Ülkemizde ihracat yukarı yönlü bir ivme kazanmış olup devamlı ihracat rekorları kırılmaktadır. İlimiz ihracatının da yukarı yönlü artmasını sağlamak ve ihracat pastasından önemli pay almayı hedeflemekteyiz. Bu çerçevede üyelerimizin ihracat bilgilerini artırmak ve onları ihracata teşvik etmek için odamızda önemli bir toplantı gerçekleştirdik. Gerçekleştirilen toplantının üyelerimize önemli katkılar sağladığını ve ilimiz ihracatına önemli katkılar sağlayacağını düşünmekteyim. BİNTSO hizmet binası bundan sonraki süreçte üyelerimize geniş bir hizmet sunacaktır. BİNTSO hizmet binasında Fırat Kalınma Ajansı (FKA), KOSGEB ve Halk Bankası ile birlikte üyelerimize hizmet sunacağız. Bu kurumların hizmet binamızda bir araya gelmesi üyelerimiz için önemli kolaylıklar sağlamaktadır. Bingöl’ün bu kazanımların daha fazlasını hak ettiğini düşünmekteyim. Bu noktada bundan sonraki süreçte gerek yerel yönetimler düzeyinde, gerek TOBB düzeyinde, gerekse merkezi hükümetle devamlı etkin bir iletişim içerisinde olup Bingöl ilinin kalkınması için her türlü çabayı göstereceğim. Bu dönem gelişen, büyüyen ve güçlenen Bingöl dönemi olacaktır’’ diye konuştu.