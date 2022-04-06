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Binlerce memur ve emekliyi ilgilendiriyor! Maaşlara yüzde 30 zam kapıda!

Milyonlarca emekli ve memurun 6 aylık enflasyona göre temmuzda alacağı zamlı maaş ve aylıkta belirleyici olan ilk 3 aylık enflasyon oranı belli oldu. Emeklilerin yüzde 22.81 zam alması kesinleşirken 6 aylık TÜFE'nin ise yüzde 30'a ulaşması bekleniyor. Gelecek 3 aylık dönemde TÜFE yüzde 6 olursa, 6 aylık enflasyon ve temmuz maaş zammı da yüzde 30.3 olacak.

Ekonomi 06.04.2022, 10:03
Binlerce memur ve emekliyi ilgilendiriyor! Maaşlara yüzde 30 zam kapıda!

Memur emeklilere ocak ve temmuz ayları olmak üzere yılda iki defa zam yapılıyor. Bu zam geriye dönük 6 aylık enflasyon rakamları dikkate alınarak hesaplanıyor.

Memur ve memur emeklisinin maaşındaki artış oranı iki yılda bir yapılan toplu sözleşmeye göre belirlenirken, 6 aylık enflasyon zam oranı aştığında fark da yansıtılıyor.

Ocak-haziran ayı enflasyon oranı emekli, memur, işçilerin aylık, maaşlarında yapılacak zamda belirleyici olurken yaşlılık aylığı, evde bakım başta olmak üzere sosyal destek kalemlerini de etkiliyor.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) memur ve emeklinin zam ve enflasyon farkını belirleyen Tüketici Fiyat Endeksi'nin (TÜFE) ilk 3 ayda yüzde 22.81'e ulaştığını açıkladı.

Enflasyon hızını kesip önümüzdeki 3 ayda toplam yüzde 5-6 seviyesinde kalsa dahi 6 aylık TÜFE yüzde 30'a çıkacak.

Bu durumda emeklinin temmuz zammı yüzde 30 olacak. Memur ve emekliler için zam + ikramiye ayı olan temmuz ayında ise refah payına ek, 3600 ek göstergenin de Meclis'ten geçmesi halinde ciddi bir artış görülmesi bekleniyor.

Memur ve memur emeklileri de ocak ayında 2.5 puanlık ek zamla beraber yüzde 7.5 oranında toplu sözleşme zammı aldı. Memurlar, temmuzda yine yüzde 7 oranında sözleşme zammı alacak.

Salgınla mücadele sürecinde geçen yıl gerçekleştirilen yasal düzenlemeyle en düşük emekli aylığı 2 bin 500 liraya çıkarıldı.

Emeklilerin dul ve yetim hak sahipleri de hisseleri oranında maaş ve bayram ikramiyesi alıyor. (yenişafak)

#memur #Emekli
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