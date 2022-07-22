Binlerce kişinin İstanbulkart’ına para iadesi yapılacak!

18 TEMMUZ'DAN SONRA İSTANBUL KARTINI KİŞİSELLEŞTİRENLERE MÜJDE

18 Temmuz’dan sonra satın alınan İstanbulkart’ını kişiselleştirenlerin ilk ulaşımı kartına iade ediliyor. Buna göre, kartlara 7,67 TL iade edilmiş oluyor. Kampanya 18 Ekim tarihine kadar geçerli olacak.

• 18 Temmuz tarihinden sonra satın alınan İstanbulkartlar kampanyaya dahil edilecektir. 18 Temmuz tarihinden önce satın alınan ve işlem yapılmış kartlar kampanyaya dahil değildir.

• 18 Temmuz tarihinden sonra satın alınan İstanbulkartların ile kişiselleştirilmesi gerekmektedir.

• Kişiselleştirilme işlemi yapıldıktan sonraki ilk geçiş ücreti ödeme tutarından bağımsız, tam tarife (7,67₺) üzerinden İstanbulkart’a talimat olarak yüklenecektir.

• Kampanyaya katılım için kullanıcının SMS ya da e-posta olmak üzere en az bir ticari elektronik iletişim izni onayının ve açık rıza tercihlerinin açık olması gerekmektedir. Aksi takdirde kullanıcı işlemleri izlenemeyeceğinden ödüllendirme yapılamayacaktır.



• Ticari elektronik iletişim izinleri ve açık rıza onaylarının, kart kişiselleştirildikten sonraki ilk ödeme işleminden önce verilmesi gerekmektedir.

• Kampanyaya dijital kartlar dahil değildir.

• Bir kullanıcı birden fazla kartı ile kampanyadan faydalanabilir.

• Ödüllendirme bilgisi İstanbulkart Mobil kullanıcılarına push bildirimi ya da SMS olarak yapılacaktır.

• Kullanıcının push bildirimleri kapalı, SMS ticari elektronik ileti izinleri açık ise ödül bilgilendirmesi SMS ile yapılacaktır. Mobil bildirimlerin ve SMS izinlerinin kapalı olması halinde kullanıcılara ödül TL yüklemesi yapılacak ancak ödül iletişimi yapılamayacaktır.

• Kullanıcıların kampanyalara katılım şartlarına ve sonuçlarına dair iletileri alabilmesi için önceden alınan ticari ileti onaylarına ihtiyaç duyulmaktadır. Kampanyalardan haberdar olmak ve katılmak için ticari elektronik ileti tercihleri İstanbulkart Mobil’in ‘Profilim’ seçeneğindeki ‘İzinlerim’ bölümünden düzenlenebilir.

• Sistemsel gecikmelerden kaynaklı ödül TL yüklemelerinde oluşabilecek aksaklıklarda BELBİM AŞ müşteri memnuniyeti kapsamında TL ödül yüklemesini en kısa sürede gerçekleştirecektir.