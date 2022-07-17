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Bingöl’ün köylerinde GES yapımına başlandı

Bingöl’ün bazı köyünde içme suyu sondajının elektriği ve elektrik maliyetini azaltmak için Güneş Enerji Santralleri (GES) yapımına başlandı.

Ekonomi 17.07.2022, 12:32
Bingöl’ün köylerinde GES yapımına başlandı

Bingöl’ün bazı köyünde içme suyu sondajının elektriği ve elektrik maliyetini azaltmak için Güneş Enerji Santralleri (GES) yapımına başlandı.

Bingöl Valiliği İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Enes Üçgül, köylerde GES yapımına başlandığını duyurdu. Üçgül, yaptığı açıklamada, “Köylerimizde içme suyu sondajının elektriği ve bu elektrik ücretini ortadan kaldırmak için İçme Suyu Güneş Enerji Santralleri (GES) yapımına başladık. Yapımına başlanan yerlerinin bitiminde GES olmayan diğer köylerimizi de GES yapılması planlanmaktadır” dedi.

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