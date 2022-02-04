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Bingöl’de fabrika gibi okul

Bingöl’de geçen yıl 1 milyon 375 bin liraya yakın ciro yapan meslek lisesi, Milli Eğitim Bakanlığının projesi kapsamında açılması planlanan ana sınıflarının mobilyalarını 1 ay içinde üretti.

Ekonomi 04.02.2022, 10:00
Bingöl’de fabrika gibi okul

Bingöl’de geçen yıl 1 milyon 375 bin liraya yakın ciro yapan meslek lisesi, Milli Eğitim Bakanlığının projesi kapsamında açılması planlanan ana sınıflarının mobilyalarını 1 ay içinde üretti.

Bingöl Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi bünyesindeki döner sermayeye bağlı mobilya bölümü öğrencileri, Milli Eğitim Bakanlığının ‘Şubat ayına kadar 10 bin ana sınıfı’ hedefi kapsamında yaklaşık 1 ay önce kolları sıvadı. Bingöl, Diyarbakır ve Batman’da açılması planlanan toplamda 65 ana sınıfı için çalışmalara başlayan öğrenciler dolap, masa, raf gibi mobilyaları hazırlayıp ilgili kurumlara teslim edecek. Ara tatili de mobilya bölümünde üretim yaparak değerlendiren öğrenciler, hem para kazandı hem de el becerilerini geliştirmeye devam etti.

Okul fabrika gibi işliyor

Çalışmalar hakkında bilgi veren okul müdürü Ahmet Aşar, 2021 yılında yaklaşık 1 milyon 375 bin lira ciro elde ettiklerini söyledi. Okulda kurum ve kuruluşlarının yanı sıra özel sektöründe taleplerini karşıladıklarını belirten Aşar, Bakanlığın ana sınıfı projesi için 1 aydır çalıştıklarını sözlerine ekledi.

Aşar, "Okulumuz döner sermaye işletmesinde üreten bir okul. Okulumuzda öğrencilerimizin el becerilerini arttırmaya yönelik çeşitli kamu kurum ve kuruluşları ile özel sektörle beraber protokoller imzalayıp üretim yapmaktayız. Öğrencilerimiz burada çalışırken hem aile bütçelerine katkılarda bulunuyorlar hem de el becerilerini arttırarak mezuniyet sonrasında istihdamlarını kolaylaştırıyorlar. Bu çerçevede 2021 yılı döner sermayesi işletmesi olarak 1 milyon 375 bine yakın ciro elde ettik. Bu kapsamda Milli Eğitim Bakanlığımızın hedeflemiş olduğu 10 bin ana sınıfı açma projesi çerçevesinde Bingöl dahil olmak üzere Diyarbakır ve Batman illerinde 65 okulun masa, sıra, dolap, raf ve benzeri ihtiyaçlarını 1 ay gibi kısa bir süre içinde, öğrencilerimizle birlikte tatil yapmadan bitirip teslim etme aşamasına getirdik” dedi.

"Gece gündüz demeden çalışıyoruz"

11’inci sınıf mobilya bölümü öğrencilerden Emre Moiz, gece gündüz demeden çalışarak mobilyaları hazır hale getirdiklerini söyledi. Moiz, "Hem kendimi geliştirip hem de harçlığımı çıkarıyorum, aile bütçesine de katkıda bulunuyorum. Bingöl, Batman ve Diyarbakır’daki ana sınıfları için dolap, masa üretiyoruz. Durmadan, gece gündüz demeden yaptık. Kısa zaman içinde teslim edeceğiz ve para kazanacağız. Çok mutluyum” şeklinde konuştu.

Burada işi öğrenip kendi iş yerini açmayı hedeflediğini söyleyen öğrencilerden Kerem Moiz ise "Kendi bölümüm üzerinde çalışıyorum. Bu son 1 ay içinde Milli Eğitimin bize bildirdiği gibi anaokulu eşyalarını yapıyoruz. Hem kendi işyerimi açmak hem de ülkeme hizmet etmek istiyorum” diye konuştu.

Öğrenciler tarafından hazırlanan yaklaşık bin adet parça, kısa zamanda içinde ilgili Milli Eğitim Müdürlüklerine teslim edilecek.

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