Bingöl’de çiftçilere 500 ton buğday tohumu dağıtıldı

Bingöl’de 700 çiftçiye, yüzde 50 hibe ile 500 ton sertifikalı buğday tohumu dağıtıldı.

Tarım ve Orman İl Müdürlüğü koordinesinde, ‘Tarım Arazilerinin Kullanımının Etkinleştirilmesi’ projesi çerçevesinde bitkisel üretimi arttırmak ve atıl arazileri tarıma kazandırmak adına ’Ekmek, İçin Buğday Ek Projesi’ ile 700 çiftçiye yüzde 50 hibeli 500 ton sertifikalı buğday tohumu dağıtıldı.

Saray Mahallesi’ndeki il müdürlüğü bahçesinde gerçekleşen dağıtımlara Tarım ve Orman İl Müdürü Dr. Burhan Bahadır, kurum personeli ve çiftçiler katıldı.

Dağıtılan tohumlarla birlikte toplamda 20 bin dekar alanda ekim yapılmasını hedeflediklerinin altını çizen Dr. Bahadır, “İlimizde çiftçilerimizin girdi maliyetlerini düşürmek yine ilimizin ekmeklik buğday ihtiyacını karşılamak ve tarım arazilerimizin daha etkin, verimli kullanılması amacıyla projeler yapmaktayız. Bakanlığımız tarafından tarımsal arazilerin kullanımının etkinleştirilmesi projesi çerçevesinde, bu yıl toplamda 700 çiftçimizin yüzde 50 hibeyle 500 ton buğday tohumu dağıtımını bugün itibariyle tamamlamış bulunuyoruz. Dağıtılan tohumla birlikte Bingöl merkez ve ilçelerinde yüzde 50 hibeyle ekilecek toplam buğday üretim alanımız, yaklaşık olarak 20 bin dönüme ulaşacaktır” dedi.

Atıl durumda olan arazilerin bu desteklerle tekrar ekildiğini dile getiren çiftçi Selahattin Alpertunga ise “Çiftçilerimizin tohuma ihtiyacı olduğu için tarıma müracaat etti. Yüzde 50 hibeli tohum veriliyor. Bizde yazıldık, tarıma paramızı yatırdık. Tohumumuzu alıyoruz bugün. Tarlalar şimdiye kadar boştu, kimse ekmiyordu. Fakat şuan da buğday olsun, yonca olsun, mısır olsun hepsi ekiliyor” şeklinde konuştu.