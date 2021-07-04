Bingöl’de 139 üreticiye 516 adet damızlık koç ve teke dağıtıldı

Bingöl’de üreticilere yüzde 50 hibe ile 516 adet damızlık koç ve teke dağıtımı gerçekleştirildi.

Tarım ve Orman Bakanlığının destekleri ile Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ve Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Birliği Başkanlığı koordinesinde Bingöl genelindeki üreticilere yüzde 50 hibe ile damızlık koç ve teke dağıtımı yapıldı. Merkez Dik köyündeki Damızlık Koç ve Teke Üretim Merkezinde gerçekleşen programa Bingöl Vali Yardımcısı Fatih Kaya, Tarım ve Orman İl Müdürü Burhan Bahadır, Bingöl Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Birliği Başkanı Ali Kaysadu ve üreticiler katıldı.

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından desteklenip kurulan üretim merkezinin 6 ilin damızlık koç ve teke ihtiyacını karşıladığını belirten Tarım ve Orman İl Müdürü Bahadır, geçen yıl da 500 adet damızlık koç ve tekenin üreticilere dağıtıldığını söyledi. Bahadır, "Damızlık Koç ve Teke Üretim Merkezimiz, Bakanlığımız tarafından desteklenip kurulan bir tesistir. Bölgede tek olma özelliğine sahip olup 6 ilin damızlık koç, teke temini ihtiyacının karşılandığı tek yer olma özelliğine sahiptir. Geçen yıl toplamda 500 adet damızlık koç, teke dağıtımını gerçekleştirmiştik. Bu yıl da yine aynı şekilde yüzde 50 hibe ile 516 adet koç ve tekemizi 139 yetiştiricimize dağıttık. Daha sonra Erzurum, Van, Iğdır, Erzincan ve Muş illerinin de damızlık koç ve teke dağıtımı inşallah bu merkezden gerçekleşecektir" dedi.

Yedisu ilçesi Dinarbey köyünden gelen üretici Erhan Ataş, kendisine iki adet damızlık koçun kura ile çıktığını söyledi. Üretici Ataş, "80 adet koyunum var. Bu projeye başvuru yaptım. 2 tane damızlık koç çıktı. Başkanımıza, müdürümüze herkese teşekkür ederiz" şeklinde konuştu.

Kura çekimi ile yapılan dağıtım töreninde üreticilere verilen damızlık koç ve tekeler, sürülerin daha verimli olmasını sağlayacak.