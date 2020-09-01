Bina metrekare inşaat bedelleri belirlendi

Resmi Gazete’nin bugünkü sayısında yayımlanan emlak vergisi kanunu genel tebliği ekinde yer alan cetvel kapsamında, 2021 yılında uygulanacak inşaat maliyet bedelleri, mesken binalarında, inşa özelliğine göre; lüks sınıf inşaat için 3,495 TL ile 1,671 TL, 1. sınıf inşaat için 2,324 TL ile 1,083 TL, 2. sınıf inşaat için 1,559 TL ile 705 TL, 3. sınıf inşaat için 1.001 TL ile 525 TL ve basit inşaat için ise 412 TL ile 352 TL arasında değişiyor.

Cetvelde, fabrika ve imalathane, bunların sosyal binaları, otel binaları, sinema-tiyatro binaları, hastane-klinik binaları, banka-sigorta binaları, idare binaları, benzin istasyonu binaları, yeraltı-müstakil-çok katlı garajlar, yurt binaları, okul binaları, yüzme havuzları, pazar ve fuar yapıları, soğuk hava depoları, kurutma yerleri, silolar, transformatör binaları ile ticarethane ve işyerleri için belirlenen inşaat maliyet bedelleri de yer alıyor.