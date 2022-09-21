Bin Yousef Cargo, Dünya Kupası’nda lojistik hizmeti sağlayacağını duyurdu

Katar’ın önde gelen lojistik firması Bin Yousef Cargo, bu yıl Katar’da düzenlenecek olan Dünya Kupası’nda, sevkiyatları kolaylaştırmak ve hızlandırmak için müşterilere alternatif çözümler sunacak.

Katar’ın önde gelen lojistik sağlayıcısı Bin Yousef Cargo, bu yıl Katar’da düzenlenecek Dünya Kupası’nın lojistik alanındaki faaliyetlerini yerine getirmeye hazır olduğunu açıkladı. Yapılan açıklamaya göre, Covid-19’un tetiklediği ve Ukrayna’daki savaşın daha da zorlaştırdığı küresel tedarik zincirlerinde yaşanan dengesizlikler, kargo ve navlun sektörünü etkiledi. Küresel tedarik zincirlerinde yaşanan bu durum, yüksek nakliye maliyetleri, yetersiz kargo alanı, uzun transit süreleri ve düşük hava kargosu frekansı gibi birçok engeli beraberinde getirdi.

Bin Yousef Group COO’su David Ford şunları söyledi: "Nakliye endüstrisinin dünya çapında karşılaştığı açık zorluklara rağmen, şirketimiz geçtiğimiz iki zorlu yıl boyunca büyümesini sürdürdü. Şirket olarak, değişen küresel koşullara çeviklikle yanıt vermeye devam etmeye çalışıyor. İleriye dönük olarak, Katar ekonomisini desteklemeye ve vizyonunu gerçekleştirmeye yönelik stratejimiz devam ediyor" dedi.

Bin Yousef Group Operasyonlar Direktörü Jiju Haneef ise şunları söyledi: "Şirket olarak yenilikçi yaklaşımımız, küresel akreditasyonlarımız ve sağlam iş ortaklıklarımızla Katar’ın tedarik zincirini güçlendirmek için hizmetlerimizi geliştirmeye kararlıyız."