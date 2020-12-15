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Bin liralık hibe ve kira desteğinden kimler yararlanabilecek?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, bin TL (1000 lira) hibeyi öngören doğrudan esnaf destek ödemesinin detaylarını da paylaştı. Peki, bin TL hibe kimlere verilecek? 500-750 TL esnafa kira yardımının detayları ne? Hibe ve kira desteğinden kimler yararlanabilecek?

Ekonomi 15.12.2020, 09:44 15.12.2020, 10:08
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Bin liralık hibe ve kira desteğinden kimler yararlanabilecek?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dün Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı'nın yaptığı açıklamada, "İş yeri kira olan esnafımıza üç ay  büyükşehirlerde aylık 750 lira, diğer illerde ise 500 lira kira desteği yapacağız" dedi. 

Konuşmasında esnafa kira desteği ile gelir kaybı için hazırlıklara başladıklarını belirten Erdoğan, “Ülkemizde basit usule tabi 806 bin 871 vatandaşımız ile kısıtlamalar salgından doğrudan etkilenen 432 bin 567 esnafımız bulunuyor. Toplam sayısı 1 milyon 239 bin 438 kişiyi bulan bu kesime 3 ay ayda 1000 lira destek ödemesi yapacağız. Hibe şeklinde vereceğimiz doğrudan esnaf destek ödemesinden; taksi, dolmuş ve servis işletmecisi, pazarcı, terzi, oto tamircisi,
lokantacı, pastaneci, kadın ve erkek kuaförü, pansiyon, yurt, kreş, düğün salonu işletmecisi
gibi kesimler kullanacaktır. Bu ayda yaklaşık 1 milyar 240 milyon liradan toplam 3 milyar 718 milyon liralık desteği esnafımızın hizmetine sunmuş oluyoruz ”dedi.

3 ay büyükşehirlerde aylık 750 lira, diğer illerde ise 500 lira kira desteği yapacağız


500-750 TL kira yardımı konusunda ise esnafa kira desteğini basit usule tabi olmanın şartlarına göre belirlediklerini belirten Erdoğan, incelemekti:

“Bu taşıyan ve iş yeri kira olan esnafımıza yine 3 ay yazabilir büyükşehirlerde aylık 750 lira, diğer illerde ise 500 lira kira desteği yapacağız. Buna göre ayda 432 milyon liradan toplamda 1 milyar 300 milyon liralık bir kira desteğini esnafımıza hibe olarak vereceğiz. Bu iki destek önümüzdeki 3 ay boyunca esnafımıza toplamda 5 milyar lira yakın bir hibe desteği sağlamayı planlıyoruz.

Gayrimenkul kiralarındaki stopaj oranının altına 1 Haziran'a kadar uzatıyoruz.

 Cumhurbaskanı Erdoğan, bizden diğer kararları da açıkladı:

Yıl sonuna kadar yüzde 20’den yüzde 10’a indirdiğimiz gayrimenkul kiralarındaki stopaj oranının uygulanması süresini 1 Haziran’a kadar uzatıyoruz.

Benzer şekilde, yüzde 18’den yüzde 8’e indirdiğimiz iş yeri kiralama hizmetlerindeki KDV oranını da 1 Haziran’a kadar yüzde 8 olarak uygulamaya devam edeceğiz.

Salgının etkisinin en aza indirilmesi için yıl ortasında başlattığımız konaklamadan yeme içmeye, yolcu taşımacılığından bakım onarıma kadar birçok sektörü kapsayan KDV indirimlerinin sürelerinde de yine 1 Haziran’a kadar uzatıma gittik.

Hazine taşınmazları üzerindeki turizm tesisleri ile deniz turizmi tesislerinin kira, kesin izin, kesin tahsis, irtifak hakkı, kullanma izni, yararlanma ve hasılat payları ile ecrimisillerin ödeme sürelerini başvuru şartı aranmaksızın 1 yıl süreyle erteliyoruz.

Bu ertelemenin turizm sektörüne katkısı 925 milyon liradır. Mülkiyelere mülkiyet veya tasarrufunda bulunan taşınmazların ve benzeri benzeri bedel değiştirme bedel indirim veya erteleme kararı alma sağladık.

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