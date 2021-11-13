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Bin dekarlık atıl durumdaki tarımsal arazi üretime kazandırıldı

Tarım ve Orman Bakanlığı Bitkisel Üretim Genel Müdürlüğü tarafından temin edilen tohumlar "Mihalgazi İlçesinde Atıl Tarım Arazilerinde Buğday Yetiştiriciliği Projesi” aracığıyla toprakla buluşturuldu.

Ekonomi 13.11.2021, 12:50
Bin dekarlık atıl durumdaki tarımsal arazi üretime kazandırıldı

Tarım ve Orman Bakanlığı Bitkisel Üretim Genel Müdürlüğü tarafından temin edilen tohumlar "Mihalgazi İlçesinde Atıl Tarım Arazilerinde Buğday Yetiştiriciliği Projesi” aracığıyla toprakla buluşturuldu.

Tarım ve Orman Bakanlığı Bitkisel Üretim Genel Müdürlüğü’nce desteklenen ‘’Tarım Arazilerinin Kullanımının Etkinleştirilmesi Projesi ’’doğrultusunda, İl Tarım ve Orman Müdürlüğünce hazırlanan "Mihalgazi İlçesinde Atıl Tarım Arazilerinde Buğday Yetiştiriciliği Projesi” sonucu temin edilen tohumlar, toprakla buluşturuldu. Mihalgazi İlçesi Eşşekli Yaylasında düzenlenen programa Mihalgazi Belediye Başkanı Zeynep Güneş Akgün, İl Tarım ve Orman Müdürü Ender Muhammed Gümüş, İl Müdür Yardımcısı Murat Eren, siyasi parti ilçe temsilcisi, şube müdürleri, Mihalgazi İlçe Müdürü ve teknik personel ile çiftçiler katıldı.

“İnşallah Eskişehir’de ekilmeyen, üretime kazandırılmayan 1 santimetrekare dahi toprak kalmayacak.”

İl Tarım ve Orman Müdürü Ender Muhammed Gümüş, programda yaptığı konuşmada, “Tarım ve Orman Bakanlığımızın atıl tarım arazilerinin üretime kazandırılması maksadıyla başlatmış olduğu proje kapsamında, Cumhurbaşkanının talimatları ve direktifleri doğrultusunda inşallah Eskişehir’de ekilmeyen, üretime kazandırılmayan 1 santimetrekare dahi toprak kalmayacak. Bu kapsamda Eskişehir’in güzel, doğa harikası ve saklı cenneti olan Mihalgazi ilçemizde Belediye Başkanlığımızın destekleri, Valinin katkılarıyla “Mihalgazi İlçesinde Atıl Tarım Arazilerinde Buğday Yetiştiriciliği Projesini hayata geçiriyoruz. İl Müdürlüğü ve İlçe Tarım Müdürlüğü bu projede aktif çalıştı. Projemizin en önemli taraflarından biri şu; milli tohumumuz, ata tohumumuz, Siyez buğdayımızın Mihalgazi’de ilk defa ekimi yapılacak. Mihalgazi ilçemizde 800 dekarlık alan için 16 ton Almeria çeşidi ekmeklik buğday tohumluğu, 200 dekarlık alan için 5 ton Siyez Buğday Tohumluğu olmak üzere 1000 dekarlık alanda tohumlarımız ve gübremiz toprakla buluşacak. Bu anlamda çok güzel bir işe de imzamızı atmış olacağız. Bu projemizi 2 ilçemizde yapıyoruz. Toplamda boş ve atıl olan 5 bin 100 dekarlık bir alanı İnşallah üretime kazandırmış olacağız. Memleketimize, vatandaşımıza, çiftçilerimize hayırlı uğurlu olmasını diliyorum.” dedi.

Mihalgazi Belediye Başkanı Zeynep Güneş Akgün de yaptığı konuşmada, Cumhurbaşkanının 2019 yılında ’Ekilmedik arazi bırakmayın’ sözüne vurgu yaparak, çiftçilerle beraber atıl durumdaki arazileri işleyerek üretime kazandırmaya başladıklarını ifade etti. İl Tarım ve Orman Müdürlüğümüzün tohum desteğinin yanında Eskişehir Valiliğin de gübre destekleriyle projeyi hayata geçirdiklerine değinen, aynı zamanda S.S. Mihalgazi Kadınlar Kooperatifi kurucusu ve başkanı da olan Başkan Akgün; bu proje öncesinde de İl Müdürlüğünün destekleriyle gerçekleştirilen “Mihalgazi’de Üretime Engel Taşları Kaldırıyoruz Projesi” ile kooperatiflere hibe edilen taş toplama makinesi sayesinde 60-70 yıldan beri bakılmayan arazilerdeki taşları toplayarak araziyi sürüme hazır hale getirdiklerini söyledi. Bu mevkide Allah’ın izniyle 1000 dönümlük araziyi tarımsal üretime kazandırmayı hedeflediklerini belirten Başkan Akgün; 2022 yılını Mihalgazi ilçede tarım yılı ilan ettiklerini ve bu bağlamda tarıma dair her konuda yöre çiftçisini destekleyeceklerini söyledi.

Programda söz alan Sakarıılıca Mahallesi Muhtarı Ali Akkaş igse, bu proje için İl Müdürüne, Belediye Başkanına ve Valiye teşekkür ettiğini belirterek “Allah devletimize zeval vermesin.” dedi.

Program konuşmalarının ardından, proje kapsamında Bakanlığımız genel bütçesinden temin edilen 16 ton Almeria çeşidi ekmeklik buğday tohumluğu ve 5 ton Siyez Buğday tohumluğu ile Valilik Bütçesinden temin edilen 20 Ton Süper Ekin Gübresi (Taban Gübresi) toprakla buluşturularak Mihalgazi ilçesinde 1000 dekarlık atıl durumdaki tarımsal arazi üretime kazandırıldı.

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