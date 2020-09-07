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Bin bir emekle hasat edilen susamın kilosu 14-16 liradan satılıyor

GÜNLÜK TÜKETİLEN BİRÇOK GIDANIN VAZGEÇİLMEZİ OLAN VE MAKİNELİ HASADA UYGUN OLMAYAN SUSAMIN, TARIM İŞÇİLERİ TARAFINDAN BİNBİR EMEKLE HASADI BAŞLADI.ELLE SÖKÜLEN SUSAM, ÖBEK ÖBEK KÜMELENİYOR VE 10 İLA 15 GÜN KURUTULMAYA BIRAKILIYOR.

Ekonomi 07.09.2020, 09:37
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Bin bir emekle hasat edilen susamın kilosu 14-16 liradan satılıyor

Günlük tüketilen birçok gıdanın vazgeçilmezi olan ve makineli hasada uygun olmayan susamın, tarım işçileri tarafından bin bir emekle hasadı başladı. Kilogramı 16 liradan alıcı bulan susam tarımının yaygınlaştırılması için destek verilmesi istendi.

Anavatanı Hindistan olup Türkiye’de Güneydoğu Anadolu, Akdeniz, Ege ve Marmara bölgelerinde yetiştirilen susamın hasadı Adana’da başladı. Susam için sabahın erken saatlerinden itibaren tarlalara gelen işçiler, makineli hasada uygun olmayan ürünün hasadını bin bir emekle elleriyle yapıyor.

Önce tarlada elle sökülen susam, daha sonra öbek öbek kümeleniyor ve 10 ila 15 gün kurutulmaya bırakılıyor. Ardından sopalarla dövülerek tomurcuklarından dökülen susam, daha sonra işlenerek satışa hazır hale getiriliyor. Günlük tüketilen ekmekten simide, tahinden helvaya birçok ürün için vazgeçilmez olan susamın kilogramı kalitesine göre kilogramı 16 lira civarında alıcı buluyor.

“14 ila 16 lira arasında satılıyor”

Yüreğir Ziraat Odası Başkanı Mehmet Akın Doğan, İHA muhabirine yaptığı açıklamada, susamın Çukurova’da, buğday, kavun, karpuz ve soğandan sonra ekildiğini söyledi. Susamın çok kolay yetişen bir ürün olduğunu belirten Doğan, “Susam, önce işçiler tarafından elle sökülür, ardından iple piramit şeklinde bağlanır sonra da kurutulur. Şu an susamın kilogramı kalitesine göre 14 lira ile 16 lira arasında değişiyor” diye konuştu.

“Çok para kazanmıyorsunuz”

Ülke genelindeki susam açığının yurt dışından karşılandığını kaydeden Doğan, “Bizim susamımız çok kaliteli olduğu için belli bir miktarını Japonya ve Çin’e gönderiyoruz. Bu sene pandemi olduğu için gönderip göndermeyeceğimiz daha belli değil. Hasat devam ediyor. Susam genelde birçok üründe kullanılmakta. Geniş yelpazede kullanılan susamında bir soya, pamuk ve ayçiçeği gibi yağlı tohum desteklerinden faydalanmasını istiyoruz. Susama destek verilmemiştir. Fiyatı şu an yüksek gözükse de hasat yapıldığında aslında çok para kazanmıyorsunuz. Bu ürünün de Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından desteklenmesini bekliyoruz” ifadelerini kullandı.

“Susam ekim alanları teşvikle artacaktır”

Susamın çok zahmetli bir hasadı olduğu için ekim alanlarının son 10 yılda yaklaşık yüzde 60 azaldığına dikkat çeken Yüreğir Ziraat Odası Başkanı Mehmet Akın Doğan, daha sonra şunları söyledi:

“Susam, ülkemizde 10 yıl önce 400 bin dekar alanda ekilmekteyken, bu oran şimdilerde 250 bin dekarlara kadar geriledi. Eğer teşvik ve destekler verilirse susam ekimi artacaktır. Ekim artarsa yurt dışından ithal etmek zorunda kalmayacağız ve döviz ödemeyeceğiz. Susamın dönüm başına verimi 50 kilogram ile 200 kilogram arasında değişiyor. Susama iyi bakılırsa 150-200 kilogram verim alınabilir dönüm başına.”

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