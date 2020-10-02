BİM, 60 milyon TL'yi aşkın poşet vergisi ödedi

Market sektöründe en büyük istihdam sağlayıcılarından BİM'in CFO'su Haluk Dortluoğlu, 2019 yılında toplanan poşet vergisinin 220 milyon TL olduğunu açıklayarak 66 milyon TL'si tek başına BİM'in ödediğini vurguladı. Sirketdedikodulari.com duyurdu.



Sirketdedikodulari.com sitesinden Göktuğ Efil'in haberine göre, son yıllarda radikal değişiklikler yaparak mağazalarının çoğunu yenileyen BİM, 6 bini aşkın şubesiyle Türkiye'nin market sektöründeki en büyük oyuncusu. Böyle devasa bir şirketin mali işlerini yöneten isim ise Haluk Dortluoğlu. BİM'in CFO'su Dortluoğlu, Bloomberg yayınında flaş açıklamalarda bulunarak 2019 yılında toplanan poşet vergisinin yüzde 30'unun BİM tarafından ödendiğini söyledi. Bu da yaklaşık 66 milyon TL'ye tekabül ediyor.



Yurt içi ve yurt dışında faaliyetlerini sürdüren BİM'in yıllık cirosuna bakıldığı zaman bu ödeme az gözükebilir. Ancak Migros, Carrefour, A101 ve ŞOK gibi marketlerle rekabet halinde olduğu göz önüne alınırsa yadsınamaz. Öte taraftan BİM'in ödediği 66 milyon TL'lik poşet vergisi, sektörde 10-15 mağazaya sahip bir market zincirinin yıllık cirosuna neredeyse eşit.



Sistemde bir kaçak mı var?



Twitter'da ekonomi yorumları ile dikkat çeken Nejat Özonay da BİM'in ödediği poşet vergisine dikkat çekerek "Bim’in yüzdesine bakınca, Küçük marketlerde, sistemde bir kaçak mı var?" açıklamasında bulundu.

