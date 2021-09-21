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Bilecik’ten Çek Cumhuriyeti ve Rusya’ya alabalık ihracatı

Bilecik’te bir alabalık tesisi, Çek Cumhuriyeti ve Rusya’ya alabalık ihracatı yaptı.

Ekonomi 21.09.2021, 10:09
Bilecik’ten Çek Cumhuriyeti ve Rusya’ya alabalık ihracatı

Bilecik’te bir alabalık tesisi, Çek Cumhuriyeti ve Rusya’ya alabalık ihracatı yaptı.

Bilecik İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından Bozüyük’te faaliyet gösteren bir alabalık işletmesinde Çek Cumhuriyeti ve Rusya’ya ihracat yapılmak üzere hazırlanan alabalıkları denetim ve kontrol gerçekleştirdi. Balıkların sağlıklı şekilde ihracatı için yapılan denetimlerde; hijyen ve altyapı şartları, balıkçılık ürünleri için sağlık standartları ve tehlike analizleri ve kritik kontrol noktaları, HACCP sistemi ile ilgili kontrolleri yapıldı.

Denetimlere katılan İl Müdürlüğü denetim ekipleri pandemi sürecinde gıda işletmelerinde alınması gereken korona virüs (Covid-19) tedbirleri hakkında da işletme sahiplerini ve çalışanlarını bilgi verdi.

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