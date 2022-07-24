‘BİGG GARAJ’ yeşil büyüme programı için başvurular başladı

TOBB ETÜ, ‘BİGG GARAJ’ Yeşil Büyüme Programı, yeşil teknolojiler üzerine çalışan Ar-Ge ve inovasyon içeren girişimler için hibe destek sağlayacak.

BİGG GARAJ Yeşil Büyüme Programı, 450 bin Türk liralık BİGG hibe desteği için yeni dönem başvurularını almaya başladı. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi (TOBB ETÜ), TürkTraktör, Hacettepe Teknokent TTM ve Konya Ticaret Odası (KTO) Karatay Üniversitesi iş birliğinde yürütülen BİGG GARAJ Yeşil Büyüme Programı çerçevesinde, Türk Traktör mentorları ile teknoloji ile tarımda verimlilik, tarımda sürdürülebilirlik ve çiftçiler için dijital çözümler üzerine çözümler geliştirilecek.

Yeşil Mutabakat Eylem Planı çerçevesinde ve yeşil teknolojiler üzerine çalışan, Ar-Ge ve inovasyon içeren projesini geliştirmek ve 450 bin Türk lirası geri ödemesiz yüzde 100 hibe ile kendi şirketini kurmak isteyen girişimci adayları, BİGG GARAJ için “etugaraj.org” adresinden detaylı bilgi alarak, başvuru yapılabilecek.

“80 ekip 13,1 Milyon Türk lirası geri ödemesiz hibe desteği kazandı”

TOBB ETÜ Teknoloji Transfer Ofisi’nin, 2015 yılından beri BİGG GARAJ Programı çerçevesinde, 20’den fazla ilde, çevrimiçi olarak gerçekleştirdiği girişimcilik eğitimlerine binden fazla, mentorluk programına 500’den fazla girişimci katıldı ve 80 ekip 13,1 Milyon Türk lirası geri ödemesiz hibe desteği almaya hak kazandı. BİGG GARAJ Programı çerçevesinde sağlanacak olan teknoloji tabanlı girişimcilik eğitimleri, iş planı oluşturma ve proje yazma eğitimleri ile tüm mentorluk destekleri TOBB ETÜ TTO - GARAJ tarafından ücretsiz olarak gerçekleştirilecek.

Kimler başvurabilir

Herhangi bir ön lisans, lisans, yüksek lisans veya doktora programına kayıtlı öğrenci veya mezun olmak. Daha önce Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Teknogirişim Sermayesi Desteği çerçevesinde destek almamış olmak. Ön başvuru tarihi itibariyle herhangi bir işletmenin ortaklık yapısında yer almamış olmak başvuru kriterleri arasında yer alıyor.