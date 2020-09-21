BigChefs lezzetleri evlerinize konuk oluyor

Birbirinden özel tost çeşitleri, özenle seçilmiş ürünlerle hazırlanan salatalar, kase seçenekleri, ızgaralar ve fırında hazırlanan lezzetlerinin yanı sıra, menüsünde sokak lezzetleriyle birlikte uluslararası enfes tatlar bulunduran BigChefs, evlerinize konuk oluyor.

10 yılı aşkın tecrübesiyle eşsiz tatlar sunan BigChefs, Türk ve dünya mutfağından lezzetlerin yer aldığı zengin menüsüyle ilk kez Yemeksepeti’nde.

Mevsimin taze ürünleriyle hazırlanan menüsünü evlerinize getirmek adına Yemeksepeti ile anlaşan BigChefs, çorbadan salataya, ana yemekten tatlıya çeşitli lezzetleriyle sofralarınızakonuk oluyor.

BigChefs’ten, Yemeksepeti işbirliği

Ankara’da Next Level, İstanbul’da Tünel, Suadiye, Tarabya, Trump, Moda, Metropol, Nişantaşı, Vadi, Hilltown, İzmir’de Alsancak ve Mavibahçe için Yemeksepeti siparişlerinizde evlere servis hizmeti veriyor.

BigChefs, birbirinden lezzetli tostların yanı sıra fırınlanmış domates çorbası, semizotlu ayran aşı çorbası, başlangıçlarda etli yaprak sarma, mozzarella domates, zeytinyağlı enginar, mezelerde mücver, humus, girit ezmesi, atom, muhammara, lor peynirli patlıcan salatası, atıştırmalıklarda kızarmış piliç, köfteli, somonlu, etli kaseler, ızgara ilaveler, yaz mevsiminin olmazsa olmazı salata çeşitleri ve birbirinden lezzetli makarna seçenekleri ile evlere hizmet vermeye başladı.

Her damak tadına hitap eden lezzetler

Buharda pişmiş yumuşacık bun ekmeği arasında Türk mutfağının olmazsa olmazı köfte, kokoreç, balık, tantuni ve ciğerin yanı sıra mevsim yeşilliklerinin yer aldığı BigChefs menüsünde, sandviçlerinin lezzetine doyamayacaksınız. Her damak tadına hitap eden menüde, enfes hamburger seçenekleri ve vegan ürünler de yer alıyor.

Global lezzetleri Türk mutfağına göre yorumlayan BigChefs’in enfes lezzetlerden oluşan menüsünde yer alan sotelenmiş et, jülyen sebzeler, eritilmiş peynir ve domatesli roka yaprakları ile harmanlanan etli pitanın tadına hayran kalacaksınız. Bu eşsiz lezzetin aynı zamanda tavuklu, kokoreçli, sebzeli, kıymalı ve peynirli seçenekleri de bulunuyor.

Siparişlerinizi, dilerseniz BigChefs’in tatlı menüsünde yer alan soğuk naneli limonata pasta, şekersiz brownie, San Sebastian ve Oreolu Nutellalı cheesecake ile taçlandırabilirsiniz.

Aldığı hijyen tedbirleriyle, misafirlerini mağazalarında ağırlamaya devam eden BigChefs, eşsiz lezzetlerini evlerinde deneyimlemek isteyenleri Yemeksepeti’ne bekliyor.