Biden ve Powell'ın konuşmaları piyasaların yakın takibinde yer alacak

Piyasa Gündemi

Son günlerde ABD iç siyasetindeki gelişmeler risk iştahı üzerinde etkili olurken, aşı çalışmaları ve salgın kaynaklı endişeler gündemdeki yerini koruyor. Joe Biden’ın 20 Ocak’ta göreve başlamasının ardından hayata geçirilmesi beklenen ekonomik destek paketine ilişkin detayları bugün paylaşması öngörülüyor. Teşvik paketine ilişkin açıklamalar ve Fed Başkanı Powell’ın bugünkü konuşması piyasaların yakın takibinde yer alacaktır.



Açıklanacak Önemli Ekonomik Veriler

• 16:30 ABD – Haftalık İşsizlik Başvuruları Önem: Orta

• 16:30 ABD – İhracat/İthalat Fiyat Endeksi Önem: Orta

BIST-100 Güne Başlangıç

ABD’deki gelişmeler ve salgın kaynaklı endişeler nedeniyle haftaya satıcılı bir başlangıç yapan küresel hisse piyasalarında dalgalı görünüm ve fiyatlama dün de devam etti. Yurt dışı piyasalara kıyasla pozitif ayrışmasını sürdüren BIST-100 Endeksi sektörel ve hisse bazlı hareketlerin desteğiyle günü %0,63’lük yükselişle 1.559,28 puandan tamamladı. ABD borsaları günü karışık kapanışlarla tamamlarken, ABD vadelileri bu sabah dalgalı bir seyir izliyor. Asya piyasalarında karışık bir görünüm hâkim. Avrupa borsalarının güne hafif alıcılı açılışlarla başlamaları bekleniyor. Endeks kapanışında 7,40 – 7,42 aralığın da bulunan Dolar/TL, bu sabah 08:40 itibariyle 7,40’lı seviyelerden işlem görmekte. BIST- 100 Endeksi’nin güne yataya yakın bir açılışla başlamasını bekliyoruz.

BIST-100 Strateji

BIST 100 Endeksi dün bir kez daha gün içi ve kapanış bazlı rekorlarını yeniledi. Önceki gün olduğu gibi güne yükselişle başlayan endekste gün içinde dalgalı bir görünümün ardından açılış fiyatına yakın kapanış gerçekleşti. Yurtdışı piyasalardaki kararsız tabloya karşın endeks güçlü kalmayı başardı. Kısa vade için haftalık ortalamanın bulunduğu 1.540 civarı ilk desteğimiz konumunda. Buranın altında 1.520 diğer destek noktamız iken ana trend desteğimiz 1.500 civarına ulaşmış durumda. Yukarı yönlü hareketlerde son dönemde oluşan yükselen kanalın üst bandının bulunduğu 1.630 civarı gündemde kalmaya devam ediyor. Bahsettiğimiz destekler kırılmadığı sürece bu olasılığın canlı kalmaya devam edeceğini düşünüyoruz.