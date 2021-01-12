Biden teşvik paketleriyle geliyor: Kripto para piyasası son 24 saat değerlendirmesi

ABD Başkanlığı’nı devralacak olan Biden Yönetimi ekonomiye trilyonlarca dolar para sokmayı planlıyor. Biden, meclise, 2 bin dolarlık teşvik ödemesi yapmayı teklif etti. Verilecek olan teşvik paketinin bir kısmı ise yatırımcı tarafından geçmişte olduğu gibi kripto para piyasasında kullanılabilir.

Önde gelen küresel makro yatırımcı Dan Tapiero, Ethereum'un, kurumsal yatırımcıların piyasa değeri bazında ikinci en büyük kripto varlığına gözlerini dikmesiyle yükselmeye hazır olduğunu söyledi. Tapiero, ekonomik manzara değişmeye devam ettikçe Ethereum'un kurumsal yatırımcılardan daha fazla ilgi göreceğini söylüyor.

Güney Kore'nin Shinhan Bankası, yerel kripto borsası Korbit tarafından desteklenen bir kripto saklama hizmetine yatırım yaptı.

BTCUSD

30.000 desteğini test eden BTCUSD, 4 saatlik grafikteki trend desteğinden toparlayarak dünden beri edindiği kayıpları neredeyse yarı yarıya sildi. Halihazırda %9 artıda olan kripto para birimi 36300 direncini test etti. 9 MA üzerinde tutunmayı başarır ve 36.300 direncini kırmak için yeterli momentumu kazanabilirse 40.000 seviyelerinin tekrar gündeme gelebileceği düşünülüyor. Kripto para biriminin aşırı satım bölgesinden çıkışı ve hareketli ortalamayla olan ilişkisi yakından takip edilmelidir. Destek olarak 34.200, 32.800 ve 30.000 seviyeleri göz önünde bulundurulabilir.

ETHUSD

Üzerinde durduğumuz 922 seviyesini ve 4 saatlik grafikte oluşturduğu yükseliş trendinin destek bölgesini test eden ETHUSD aşırı satım bölgesinden çıkarak denge seviyesine ulaştı. Halihazırda 1152 direncini kırmak için güç toplayan kripto para biriminde alımların devam etmesi 1276, 1350 ve 1444 seviyelerini beraberinde getirebilir. Alıcıların gücünü koruması yıl yeni zirveleri gündemde tutabilir. Aşağıda ise 9MA ve 1.000 desteğine dikkat edilmesinde yarar görülmektedir.

XLMUSD

0.22 seviyelerini test etmesinin ardından toparlayan XLMUSD’nin yatırımcısı alımlarına hız verdi. Büyük oranda kayıplarını silen kripto para birimi güne %25 artıya başladı. Halihazırda 0.2900 desteğinin üzerinde tutunmaya çalışan kripto para birimi 0.2900 ile 0.3292 bandından yukarı yönlü çıkış yakalayabilirse alımların devam etmesi beklenebilir. Bu durumda, 0.3571 ve 0.3717 seviyeleri takip edilebilir. Aşırı satım bölgesinden çıkış yapan kripto para biriminde yaşanabilecek geri çekilmelerde 0.2900 ve 0.2690 seviyeleri göz önünde bulundurulabilir.

LTCUSD

123 desteğini test ederek aşırı satım bölgesine geçiş yapan LTCUSD trend görünümünü bozmadı. Aşırı satım bölgesinden henüz çıkamayan ve 4 saatlik grafikte 9 MA’yı yukarı yönlü test eden kripto para biriminde hareketli ortalama ve 150 direncinin takibi önemli gözüküyor. Olası bir kırılımda 158 ve 167 dirençleri göz önünde bulundurulabilir. Aşağıda ise 140, 134 ve 123 seviyeleri ile trend desteği izlenebilir.