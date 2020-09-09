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Biber kentinde salça telaşı

KALİTELİ ACI BİBERİ TERCİH EDEN KADINLAR, KIŞIN YEMEKLERDE KULLANILMAK İÇİN ODUN ATEŞİNDE BÜYÜK TAVALARDA PİŞİRİP CAM KAVANOZLARA KOYDUKLARI SALÇALARI BÜYÜK ZAHMET VE EMEKLE HAZIRLIYOR

Ekonomi 09.09.2020, 09:59
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Biber kentinde salça telaşı

Biberiyle ünlü Kahramanmaraş’ta kışlık hazırlıklarını sürdüren vatandaşlar salça üretimine hız verdi.

Türk yemek kültürünün en önemli özelliklerinden biri olan salça, aroması ve tat için yemeklerin vazgeçilmezleri arasında yer alıyor. Kahramanmaraş’taki tarlalardan toplanan biberler kamyonlara pazara getiriliyor. Ev hanımları eşleriyle birlikte pazardan aldıkları biberleri temizleyip çöplerinden ayıklayarak makinelerde çekiyor.

Kahramanmaraş meyve ve sebze halinde de kilosu iki buçuk liradan satılan salçalık biberlere vatandaşlar yoğun talep gösteriyor. Kaliteli acı biberi tercih eden kadınlar, kışın yemeklerde kullanılmak için odun ateşinde büyük tavalarda pişirip cam kavanozlara koydukları salçaları büyük zahmet ve emekle hazırlıyor. Küf ve bakteriyi geç tutması ve tamamen ev yapımı olması yönünden sağlıklı bir besin olarak kabul edilen geleneksel ev yapımı salça, yıllardır mutfakların vazgeçilmezi olmayı sürdürüyor.

Salça üretimi yapan Şengül Kopar, “Kendi bahçemizde yetiştirdiğimiz biberleri yine kendi üretim yerimizde hazırlayarak salça haline getirip satışa sunuyoruz" dedi.

Yakup Akkurt ise “Tarlamızda ürettiğimiz salçalık biberlerimizi Kahramanmaraş ve çevre illerine satıyoruz” diye konuştu.

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