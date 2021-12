Beymen'e Kristal Elma'da 5 ödül

İSTANBUL (AA) - Beymen, bu yıl 33'üncüsü düzenlenen ve reklam alanındaki yaratıcılığı ödüllendiren Türkiye'nin en prestijli yarışması Kristal Elma'da 5 ödülün sahibi oldu.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Beymen 2021-22 Sonbahar/Kış sezonu reklam kampanyası Stayin' Alive, "Tasarım" kategorisinde Kristal Elma, "Film" kategorisinde Bronz Elma kazandı. 2021 İlkbahar Yaz kampanyası Hello Sunshine, "Tasarım ve Sosyal Medya" kategorisinde Kristal Elma, "İllüstrasyon" kategorisinde Gümüş Elma, "Entegre Kampanyalar" kategorisinde ise Bronz Elma ödülüne layık görüldü.

Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen Beymen Grup Marka Pazarlama ve İletişim Genel Müdür Yardımcısı Mirella Kaspi, "Yaşamın değerini daha iyi anladığımız, her anın paha biçilmez olduğunu hatırladığımız bu dönemde reklam kampanyalarımızı hazırlarken odak noktamız hepimizin en çok ihtiyaç duyduğu umut ve ilham oldu. Güneşin pozitif enerjisiyle hazırladığımız 2021 İlkbahar Yaz Hello Sunshine kampanyamız, modanın ilham veren gücünü müziğin ve dansın enerjisi ile buluşturan 2021-22 Sonbahar/Kış Stayin’ Alive kampanyamızla kazandığımız ödüller, bu nedenle bizim için çok daha büyük anlam taşıyor. Başta TBWA\İstanbul ve Beymen Pazarlama ekibi olmak yaratıcılığımızı ve heyecanımızı yansıtan her iki kampanyamızda emeği geçenlere teşekkür eder, başarılarının devamını dilerim" ifadelerini kullandı.