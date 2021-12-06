Beymen'den yeni yıla özel hediyeler

İSTANBUL (AA) - Beymen, yeni yılda hediye almak isteyenlere dünyaca ünlü markaların özel hediye seçeneklerini sunuyor.

Beymen'den yapılan açıklamaya göre, ayakkabı ve çantalardan aksesuarlara, rengarenk berelerden niş parfümlere, özel hediye setlerinden ev ürünlerine, dünyaca ünlü markaların 2021-2022 sonbahar-kış koleksiyonundaki sayısız hediye, Beymen'lerde ve www.beymen.com adresinde alıcısını bekliyor.

Yılbaşı hediyeleri seçilirken Beymen hediye danışmanlarından yardım alınabilirken, "Beymen Adrese Teslim Hizmeti" ile hediyeleri Türkiye'nin her yerine ulaştırmak mümkün oluyor.

Beymen; kadın, erkek ve çocuklara verilebilecek yeni yıl hediyeleri için dünyaca ünlü markaların özel ürünlerini müşterilerinin beğenisine sundu.

Öte yandan, Beymen, 2022'ye "tatlı" bir başlangıç yapmak istenler için çikolatalı portakal dilimlerinden madlene ve el yapımı spesiyal dolgulu çikolatalara farklı gramaj seçeneklerindeki Beymen çikolata çeşitleri, "Beymen kolonya-lokum" ve Beymen Türk kahvesi setleri hazırladı.

