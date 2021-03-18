Beyaz ete Son üç ayda % 50 zam

Tavuk Fiyatları Türkiye'de Kırmızı Et fiyatlarıyla yarışıyor büyük zam geldi

Kırmızı et fiyatlarının oldukça yüksek olduğu Türkiye'de bir zamda tavuk eti fiyatlarına geldi. Vatandaşın alım gücü giderek düşüyor. İşte yapılan son zam oranına ilişkin bilgiler..

Türkiye'de artan gıda fiyatları vatandaşın tepkisine yol açıyor. Alım gücü giderek düşerken siyasiler ise yapay gündemler peşinde koşmayı tercih ediyor.

Gelen son dakika bilgisine göre tavuk eti fiyatlarına büyük bir zam geldi.

Vatandaş son zamanlarda ayçiçek yağındaki fiyatlara zaten tepki gösterirken bir zammın da tavuk eti fiyatlarına gelmesi tepkilere yol açtı.

Kırmızı et tüketmekte güçlük çeken çok sayıda vatandaş tavuk etine yöneliyor. Ancak gelen son zamla birlikte tavuk eti yemekte imkansızlaştı.

Kırmızı ete göre daha uygun olan ve fiyatı nedeniyle dar gelirli ailelerin tercih ettiği beyaz ete, son 3 ayda yaklaşık yüzde 50 oranında zam yapıldı.

Yapılan son zamma ek olarak yeni bir zammın gelip gelmeyeceği ise vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Sosyal medyada da olay zam haberi tepkilere yol açtı.