Beyaz et üretiminde ileri, tüketiminde ise dünyadan geriyiz...

HasTavuk Yönetim Kurulu Başkanı Müjdat Sezer, yıllık 2 milyon 300 bin ton beyaz et üretiminin yapıldığı Türkiye’de kişi başı tüketimin 18 kilogram olduğunu bu rakamın dünyada kişi başı 25-30 kiloya ulaştığını söyledi.

HasTavuk Yönetim Kurulu Başkanı aynı zamanda İstanbul Su Ürünleri ve Hayvansal Mamuller İhracatçıları Birliği ( İSHİB ) Yönetim Kurulu Başkanı Müjdat Sezer güncel beyaz et ve yumurta rakamlarını paylaşıp, Japonya pazarını hedef pazar olarak tanımladı.

Türkiye’de yıllık beyaz et üretiminin 2 milyon 300 bin ton civarında olduğunu belirten Sezer, bunun 645 bin tonunun ihraç edildiğini belirtti. Türkiye’de kişi başı beyaz et tüketimi 18 kilo iken dünyada bu rakamın 25-30 kilo civarında olduğunu aktaran Sezer, bir yılda üretilen 20 milyar adet yumurtanın 17 milyar adedinin iç piyasaya, 3 milyar adedinin ise ihracata gönderildiğini kaydetti.

Yumurta ve tavuk etinin en ucuz protein kaynakları olduğunu da dikkat çeken Sezer, "Bir kilo yumurta ile bir kilo tavuk etinin fiyatı 23 - 24 lira, makarnanın kilosu ise 36 lira tüketim planlaması yaparken akıllıca davranmak gerekir" dedi.

Kişi başı beyaz et tüketimi 18 kilo

Türkiye’nin üretim konusunda çok çalışkan bir ülke ve bereketli topraklara sahip olduğunu söyleyen HasTavuk Yönetim Kurulu Başkanı Müjdat Sezer, "Ülkemizde beyaz et üretimi yıllık 2 milyon 300 bin ton civarında. Bu üretimin 645 bin tonunu ihracata gidiyor. Kişi başı tüketim ise halen yıllık 18 kilogramı aşamadı. Dünya ortalaması 25-30 kilogram olarak belirlenmiş durumda. Bu rakamı arttırmak mümkün" diye konuştu.

Yumurta üretimi 20 milyar adet

Yumurta üretiminde ise Türkiye’nin yıllık 20 milyar adetlik seviyeye ulaştığını ve bunun 17 milyarının iç piyasaya ve 3 milyarının ise ihracata yönlendirildiğini belirten Sezer, yeni pazar arayışlarının sürdüğünü de sözlerine ekledi.

Sezer, "Beyaz et pazarında en fazla ihracatımızı Irak’a yaptık. Irak’ı Çin, Katar, Libya ve diğer Körfez Ülkeleri takip ediyor. Aynı şekilde yumurta ihracatımızın en büyük müşterisi yine Irak oldu. Ancak hem yumurtada hem de beyaz ette Irak’a ihracatımız oransal anlamda azalıyor. Bu noktada yeni pazarlar olarak Japonya ve Çin’e yönelmemiz gerekiyor. Kanatlı ihracatında Japonya pazarı için önümüzdeki en güçlü rakiplerden biri Tayland" diye konuştu.

Avrupa’ya olan ihracatımızı artırmamız gerekiyor

Avrupa ülkelerinin 11,5 milyar dolarlık ürün ithalatına rağmen 11,5 milyar dolarlık ihracatı bulunduğunu anlatan Sezer bu ülkelerin ticarette ileri seviyede bulunduklarını ancak üretim yapmadıklarını belirtti. Avrupa’nın daha çok Polonya ve Ukrayna ile çalıştığını söyleyen Sezer, bu pazara Türkiye’nin de bir an önce girmesinin faydalı olacağını aktardı. Hızla AB standartları belgeleriyle ilgili durumun çözümlenmesi gerektiğini söyleyen Sezer bir yandan da Japonya ile ticaret anlaşmalarının bakanlıklar seviyesinde bir an önce başlatılmasının gerektiğine vurgu yaptı. İSHİB olarak Japonya’ya giderek en büyük ithalatçı firmalar ile görüştüklerini anlatan Müjdat Sezer, Türkiye olarak 106.8 milyon dolarlık su ürünleri ihracatıyla Japonya ithalatında 20. sırada olduğumuzu söyledi.