Beyaz eşya ihracatı yılın ilk üç ayında yüzde 6 arttı

Beyaz eşya ihracatı altı ana ürün grubunda, bir önceki yılın Mart ayına kıyasla yüzde 11 arttı. İlk çeyrekte ise, adet bazında yüzde 6 oranında yükselerek 6,5 milyon adet ihracat olarak gerçekleşti.

Mart ayında Türkiye’nin beyaz eşya ihracatı altı ana ürün grubunda, bir önceki yılın Mart ayına kıyasla yüzde 11 oranında artış gösterdi. İlk çeyrekte ise, adet bazında yüzde 6 oranında yükselerek 6,5 milyon adet ihracat olarak gerçekleşti. Buna karşılık iç satışlar yılın ilk 3 ayında yüzde 9 oranında geriledi. 6 ana üründe iç satış ve ihracat olmak üzere toplam satışlar ise bir önceki yıla göre yüzde 2 artışla 8 milyon 688 bin 496 adet oldu.

Türkiye Beyaz Eşya Sanayicileri Derneği’nin (TÜRKBESD) 2022 yılının ilk üç ayına ilişkin ihracat, üretim ve satış rakamları ile sektördeki gelişmeleri düzenlediği online basın toplantısı ile kamuoyu ile paylaştı.

TÜRKBESD verilerine göre 2022 yılının ilk çeyreğinde 6 ana ürün grubunda iç satış ve ihracat olmak üzere toplam satışlar yüzde 2, ihracat ise yüzde 6 oranında artış gösterdi. Aynı dönemde iç satışlar ise bir önceki yıla göre yüzde 9 oranında geriledi.

Toplantıda paylaşılan bilgilere göre, Mart ayında Türkiye’nin beyaz eşya ihracatı altı ana ürün grubunda, bir önceki yılın Mart ayına kıyasla yüzde 11 oranında artış gösterdi. İlk çeyrekte ise, adet bazında yüzde 6 oranında yükseldi, 6,5 milyon adet ihracat gerçekleşti. Buna karşılık iç satışlar yılın ilk 3 ayında yüzde 9 oranında geriledi. 6 ana üründe iç satış ve ihracat olmak üzere toplam satışlar ise bir önceki yıla göre yüzde 2 artışla 8 milyon 688 bin 496 adet oldu.

TÜRKBESD Başkanı Can Dinçer, “Sektörümüz özellikle pandemi ile mücadele ettiğimiz son iki yılda hem ihracatta hem de iç satışlarda çok iyi bir performans sergiledi. Yılın ilk üç ayında yüksek baz etkisi nedeniyle iç satışlarımız daralırken, ihracatımız hız kesmekle birlikte artmaya devam etti. Küresel çapta etkili olan enflasyon, yanı başımızda önemli hammadde tedarikçisi konumundaki ülkelerin dahil olduğu savaş gibi gelişmeler, başta yassı çelik olmak üzere hammadde fiyatlarının daha da yükselmesine neden olarak, ihracatta rekabet gücümüzü olumsuz etkiliyor” dedi.

Dinçer: "Yassı çelikte damping önlemi ihracat kaybına yol açabilir"

60 bin doğrudan ve 600 bin dolaylı istihdamı ile çok büyük bir ekosisteme sahip olan Türk beyaz eşya sektörünün üretiminin yüzde 75’ini ihraç ettiğini hatırlatan Can Dinçer, şunları söyledi: “Artan navlun maliyetleri, enerji ve petrol fiyatları, Rusya-Ukrayna savaşı metal, çelik ve plastik fiyatlarının yüksek seyretmesine ve arzda sıkıntılara yol açıyor. Çip tedarikinde devam eden sorun, Rusya-Ukrayna krizi ve hammadde fiyatları nedeniyle zor bir yıl geçiriyoruz. Beyaz eşyanın önemli girdisi olan yassı çelikteki vergiler sektörümüz açısından büyük endişe oluşturuyor. Türkiye’de üretilen yassı çelik; kalite, miktar ve tedarik devamlılığı açısından sektörümüzün ihtiyacına yanıt veremiyor. Bu alanda korumacı politikaların, tedarik ve üretimde maliyet artışlarına neden olarak, enflasyonu da olumsuz etkileme riski bulunuyor".

Ticaret Bakanlığı’nın 2021 yılında Avrupa Birliği ve Güney Kore menşeli bazı sıcak sac ürünleri için başlattığı damping soruşturması kapsamında anti damping vergisini değerlendirdiğine dikkat çeken TÜRKBESD Başkan Yardımcısı Semir Kuseyri, muhtemel önlemlerin, sadece beyaz eşya sektörü için değil tüm imalat sektörleri için de kaygı verici olduğunu belirtti. Kuseyri, “Beyaz eşyada üretim maliyetinin sıcak sac fiyatlarındaki yükselişe bağlı olarak yüzde 16’ya varan oranlarda artacağı hesaplanıyor. Bağımsız bir araştırmadaki hesaplamalar baz alındığında, girdi maliyetlerindeki yüzde 16’lık bir artış, beyaz eşya sektöründe yaklaşık 750 milyon dolarlık ihracat kaybına neden olabilir. Konu ürünü girdi olarak üretimde kullanan diğer imalat sektörlerinin tamamı düşünüldüğünde, ihracattaki toplam kayıpların 4,2 - 4,9 milyar doların üzerinde olacağı tahmin ediliyor” dedi.

Kuseyri: "Türkiye’de yassı çelik üretimi iç pazarın ihtiyacının altında"

Türkiye çelik üreticilerinin 2021 yılında Almanya’yı geride bırakarak Avrupa’nın en büyük, dünyanın da 7’nci büyük ham çelik üreticisi konumuna geldiğine dikkat çeken Kuseyri, şunları söyledi: “Rusya ve Ukrayna arasındaki savaş ve Rusya’ya uygulanan yaptırımlar, Türk menşeli çelik ürünlerine talebin daha da artmasına neden oldu. Elbette bu olumlu bir gelişme. Öte yandan, ülkemizde üretilen 11,3 milyon ton sıcak sac üretiminin 2,8 milyon tonu ihraç ediliyor. İç pazarın ihtiyacı ise 14 milyon ton. Kullanıcı sektörlerin önemli tedarik kaynaklarından Rusya ve Ukrayna’da yaşanmakta olan gerilim tedarik kaynaklarının da hızlı bir şekilde çeşitlendirilmesini zorunlu kıldı. Ticaret Bakanlığı’nın soruşturmasına dahil olan ülkelerden tedarik edilen sıcak saclar, üst kalite sacların da üretimine girdi oluşturuyor. Bu ürünlere yönelik damping önlemleri sadece beyaz eşya sektörü için değil üretiminde yassı çelik kullanan tüm imalat sektörleri için yaratacağı muhtemel enflasyonist etki açısından endişe verici".