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’Beyaz altın’ı kuraklık vurdu

Bu yıl alım fiyatı ile Çukurovalı çiftçilerin yüzünü güldüren pamukta hasat mesaisi başladı. Kuraklıktan verimin düştüğünü belirten üreticiler, açıklanan fiyattan ise memnun.

Ekonomi 13.10.2021, 10:13
’Beyaz altın’ı kuraklık vurdu

Bu yıl alım fiyatı ile Çukurovalı çiftçilerin yüzünü güldüren pamukta hasat mesaisi başladı. Kuraklıktan verimin düştüğünü belirten üreticiler, açıklanan fiyattan ise memnun.

Adana’nın İmamoğlu ilçesine bağlı Nalbant Mahallesi’nde "beyaz altın" olarak adlandırılan pamuk hasadı başladı. Çiftçiler bu yıl kuraklık ve sıcaklar nedeniyle pamuk veriminde yüzde 40 düşüş yaşandığını söyledi.

Çiftçi Selim Ünal, "Bu yıl kuraklık ve sıcaklar nedeniyle pamukta verim düşük. Açıklanan fiyat güzel ama dönümde 100 kilogram düşüş var" dedi.

Ercan Topaloğlu ise 400 dönüm araziye pamuk ektiğini belirterek, "Bu yıl verim düşük ama açıklanan fiyat güzel. Pamuğun maliyeti çok. Bir de sulama için kullandığımız için elektrik faturaları bizi zorluyor. Faturayı ödemezsek kesilebiliyor. Çiftçi ürününü sattıktan sonra parası oluyor, her ay para bulma şansımız yok. O nedenle girdilerin biraz daha düşük maliyette olması bizlerde üretimi artırır" diye konuştu.

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