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BES’te fon büyüklükleri artıyor

Bireysel emeklilikte fon büyüklüğünü yüzde 43 artıran AgeSA, 2021 yılını net 541 milyon TL dönem kârıyla kapattı.

Ekonomi 15.02.2022, 17:07
BES’te fon büyüklükleri artıyor

Bireysel emeklilikte fon büyüklüğünü yüzde 43 artıran AgeSA, 2021 yılını net 541 milyon TL dönem kârıyla kapattı.

Sabancı Holding ve 200 yıllık dünya sigorta şirketi Ageas iştiraki olan AgeSA 2021 yılı finansal sonuçlarını açıkladı. AgeSA Genel Müdürü Fırat Kuruca Aralık sonu verilerine göre hayat ve ferdi kaza sigortalarında 2 milyar 20 milyon TL prim üretimine ulaştıklarını açıkladı. Kuruca, 2020 yılına göre yüzde 52 büyüdüklerine dikkat çekti. 2021 Aralık verilerine göre şirketin BES’te 42 milyar TL fon büyüklüğüne ulaşarak geçtiğimiz yıla göre yüzde 43 oranında büyüdüğünü belirten Kuruca, “Aralık sonu verilerine göre hayat ve ferdi kaza üretiminde 2 milyar 20 milyon TL prim üretimine ulaştık. Uluslararası Finansal Raporlama Standartlarına (UFRS) göre 2021 yılı net dönem kârımız ise 541 milyon TL olarak gerçekleşti” dedi.

"Bireysel emekliliğe ilgi artıyor"

2021 yılının sigortacılık sektörü açısından oldukça başarılı geçtiğini söyleyen Kuruca, "Risk algısında farkındalık artıyor. Sigortacılığa son dönemde ilgi artıyor. Bireysel emeklilikte ve hayat sigortalarında yüzde 50’nin üzerinde bir büyüme gerçekleşti. Fon performansı açısından bakıldığında yüzde 40’ın üzerinde BES müşterilerini mutlu ettik" ifadelerini kullandı.

Birikimlerde tasarrufların uzun vadeli yapılması gerektiğini belirten Kuruca, ‘’Vatandaşımızın uzun vadeli düşünmesi lazım. Gelir seviyesi de bireysel emekliliğe katılımda önemli bir konu. Ülkedeki refah arttıkça bireysel emekliliğe ilgi artacaktır. 5 sene öncesine göre çok daha fazla farkındalık var. Katılımcıların sistemde kaldığı istatistiklere yansıyor. İnsanların damlaya damlaya göl olur felsefesiyle uzun vadeli birikim yapması çok önemli. Hem kişisel olarak hem de ekonominin pozitif gelişimi açısından oldukça önemli. Doğru politikalarla çok daha iyi bir noktaya gidiyoruz’’ dedi.

Son yıllarda bireysel emeklilik sistemine ilginin arttığından bahseden Kuruca, "BES’te 7 milyon gönüllü, 6 milyonda otomatik katılımcı olmak üzere toplam 13 milyon katılımcı var. Türkiye gibi büyük bir ülkede çok daha büyük rakamları konuşuyor olmamız lazım. Düzenlemelerin de katkısıyla büyümenin hızlanacağını düşünüyoruz. 18 yaş altının bireysel emeklilik sistemine girmesi, devlet katkısının yüzde 25’ten yüzde 30’a çıkarılması BES’te büyümeyi hızlandıracaktır. Geçen sene ortasından beri her ay 35-40 bin civarında artıyor. BES’e ilgi artıyor, katılımda artışın devam edeceğini düşünüyoruz" diye konuştu.

Kuruca, bireysel emeklilik müşterilerinin birikimlerini en doğru şekilde değerlendirmesi amacıyla geliştirdikleri hizmeti de duyurdu. ‘FonPro’ adı verilen fon danışmanlık hizmeti kapsamında müşteriler, ‘Tavsiye Al’, ‘Kendin Yönet’ ve ‘Uzmana Bırak’ adını taşıyan 3 farklı hizmet paketiyle buluşturuyor.

‘Tavsiye Al’, ‘Kendin Yönet’ ve ‘Uzmana Bırak’

Fırat Kuruca, birikimlerin doğru fonlarda değerlendirildiğinde, BES’in getirisinin en iyi yatırım araçlarından biri olduğuna dikkat çekti.

Kuruca, "Birikimler doğru fonlarda değerlendirildiğinde, BES’in getirisi en iyi yatırım araçlarından biri olduğunu söyleyen Fırat Kuruca, buna rağmen çoğu BES katılımcısının fon dağılımını değiştirmediği için yatırımlarını yeterince iyi değerlendiremediğinin altını çizdi. Sektörde bir ilk olan ve FonPro çatısı altında her yatırımcı profiline uygun bir seçeneğin yer aldığı yeni hizmet modeliyle BES müşterilerinin fon yönetimi konusunda bilgi seviyeleri ve tercihlerine göre diledikleri modeli seçerek kazançlarını artırabileceğini belirten Kuruca, bu hizmete ilişkin detayları şöyle aktardı:

“Artık FonPro kapsamında müşterilerimize 3 farklı hizmet sunuyoruz: “Tavsiye Al”, “Kendin Yönet”ve “Uzmana Bırak” “Bireysel Emeklilik birikimlerimi bir bilen benim yerime yönetsin “diyenlere yönelik bir hizmet. Akportföy işbirliğiyle sunduğumuz bu hizmetle kişinin yaş ve risk profiline en uygun fon sepeti fonlarına yönlendirilen birikimleri portföy uzmanları tarafından yönetiliyor. Üstelik piyasa koşullarına göre de düzenli olarak güncelleniyor. Tavsiye Al hizmetinde, müşterilerimiz AgeSA Mobil’de bulunan testi çözerek veya çağrı merkezimizi arayarak risk profillerine ve beklentilerine uygun fon dağılımı önerileri alabiliyor. Müşterimize 4 farklı risk grubunda fon paketleri önerip fon değişikliği kararını ona bırakıyoruz. Kendin Yönet fonksiyonundaysa her şey müşterimizin elinde. Müşterilerimiz fon yönetimini ve dağılımını tamamen kendisi yapıyor. Onlara düzenli ve kapsamlı güncel piyasa bilgilendirmeleri sunarak fon yönetimi süreçlerinde destek sağlıyoruz” açıklamasında bulundu.

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