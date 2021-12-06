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BESAŞ’ın filosu yenileniyor

Bursalıları 42 yıldır sağlıklı ve ekonomik ekmekle buluşturan Büyükşehir Belediyesi iştirâklerinden BESAŞ, 5 yeni fiber kasa kamyon ile 4 ticarî aracı daha filosuna dâhil etti.

Ekonomi 06.12.2021, 14:05
BESAŞ’ın filosu yenileniyor

Bursalıları 42 yıldır sağlıklı ve ekonomik ekmekle buluşturan Büyükşehir Belediyesi iştirâklerinden BESAŞ, 5 yeni fiber kasa kamyon ile 4 ticarî aracı daha filosuna dâhil etti.

Türkiye’nin üçüncü, Bursa’nın ise en büyük ekmek fabrikası olan, yılda yaklaşık 70 milyon adet ekmek ile çiftçilerden alınan yaklaşık 4,5 milyon litre sütten elde edilen süt ürünlerini Bursalılarla buluşturan BESAŞ, hizmet kalitesinden taviz vermemek için kendini yenilemeye devam ediyor. Üretilen ekmeğin en sağlıklı şekilde tüketiciye ulaştırılması amacıyla bu yılın ilk aylarında 5 yeni fiber kasa kamyonu hizmet filosuna dahil eden BESAŞ, şimdi de 5 yeni fiber kasa kamyon ve 4 ticari aracı hizmet filosuna ekledi. Böylelikle hizmet filosunu her geçen yıl daha da yenileyen BESAŞ, toplamda 30 araç ile üretilen ekmekleri en sağlıklı şekilde Bursa’nın her köşesine taşıyor.

Sağlıklı sevkiyat

BESAŞ Ekmek Fabrikası’nda hizmet filosuna dâhil olan yeni araçları inceleyen Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, ekmek ve unlu mamuller ile süt ve süt ürünleri gibi 200’e yakın temel gıda ürününün Bursa’nın her köşesinde, 550 civarında satış noktasında vatandaşlarla buluşturulduğunu söyledi. Bu nedenle günlük ürün sevkiyatının sağlıklı planlanması, dağıtılması ve tüketiciye ulaştırılmasının önemli bir konu olduğunu dile getiren Başkan Aktaş, “Kendi öz kaynaklarımızla filomuza kazandırdığımız 4 yeni aracımızı ve 5 kamyonumuzu ilave olarak hizmete alıyoruz. Sene başında 5 kamyon daha almıştık. Böylelikle bu yıl 10 kamyon yenilemiş oldu. Toplamda da 30 civarında kamyonla bütün Bursa’ya hizmet ediyoruz” dedi.

5,5 milyonluk yatırım

Hizmet kalitesini en üst seviyeye çıkarma hedefiyle bu yıl içinde BESAŞ’ın tüm tesislerinde yaklaşık 5,5 milyon TL’lik makine parkı ve tesis altyapısı yatırımı gerçekleştirildiğini vurgulayan Başkan Aktaş, “Tamamen öz kaynaklarımızla bu işleri yaptığımızı, kalite ve hijyenden asla taviz vermeden ürünlerimizin sofralarda yer aldığını ifade etmek isterim. Bu yatırımların karşılığı olarak da 2021 yılı başından itibaren 67 milyon adet ekmek ürettik. Yine Keles süt tesisimiz aracılığıyla çiftçimizden aldığımız 4 milyon 200 bin litre süte yaklaşık 13 milyon TL ödeyerek, Bursa ekonomisine de önemli katkı verdik. Ayrıca 2020 yılından bu yana kırsal kalkınmayı desteklemek amacıyla çiftçilerimize dağıttığımız siyez tohumlarından yetiştirilen 51 tonun üzerinde siyez buğdayını satın alarak, ürettiğimiz 451 binin üzerindeki organik siyez ekmeğinin sofralarda yer almasını sağladık. Hemşerilerimiz ekmek, unlu mamuller, süt ve süt mamulleri konusunda bize güvensinler. ‘Kendimizi daha nasıl geliştirebiliriz, nasıl daha iyi şeyler yapabiliriz’ diye büyük gayret içindeyiz” diye konuştu.

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