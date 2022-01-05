banner528

banner526

banner527

banner420

Son Dakika
Gram altın ne kadar oldu?
Gram altın ne kadar oldu?
Bugün hava nasıl olacak?
Bugün hava nasıl olacak?
Temel Karamollaoğlu korona virüse yakalandı
Temel Karamollaoğlu korona virüse yakalandı
Çukurova Basketbol Avrupa’da adını son 16’ya yazdırdı
Çukurova Basketbol Avrupa’da adını son 16’ya yazdırdı

BESAŞ, kapasitesini yüzde 41 arttırdı

BESAŞ Genel Müdürü Hakkı Gülşen, Bursalılara daha fazla hizmet edebilmek için Temmuz ayında 5 milyon 288 bin 250 adet üretilen ekmek kapasitesini yüzde 41 artırarak 7 milyon 434 bin 794’e çıkardıklarını söyledi.

Ekonomi 05.01.2022, 10:43
BESAŞ, kapasitesini yüzde 41 arttırdı

BESAŞ Genel Müdürü Hakkı Gülşen, Bursalılara daha fazla hizmet edebilmek için Temmuz ayında 5 milyon 288 bin 250 adet üretilen ekmek kapasitesini yüzde 41 artırarak 7 milyon 434 bin 794’e çıkardıklarını söyledi.

CHP’liler tarafından yapılan eleştirilere sosyal medya üzerinden cevap veren BESAŞ Genel Müdürü Hakkı Gülşen, “Sizin ne amaçla buraya geldiğinizi biliyoruz. Lütfen kirli siyasetinizi tertemiz ekmeğimize bulaştırmayın. Amacınız hak aramak değil, kamuoyunda olumsuz algı oluşturmak! Çok merak ediyorsanız, Temmuz ayından bu yana her ay kaç adet ekmek ürettiğimizi gösteren tablo aşağıdadır” açıklamasında bulundu.

Verilen tabloda ise Temmuz ayında 5 milyon 288 bin 250 adet üretilen ekmeğin her ay giderek arttığı, son olarak aralık ayında ise 7 milyon 434 bin 794’e ulaştığı görülmektedir. Geçtiğimiz gün Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş’ta benzer bir acıkmayla CHP’lilerin eleştirilerine cevap vermişti. Aktaş yaptığı açıklamada, “400 gramı 2 liradan satılan BESAŞ ekmek, Karaca’nın iddia ettiği gibi piyasaya kısıtlı sayıda verilmemektedir. Yanı sıra vatandaşa büfelerden sınırlı sayıda ekmek satışı yapıldığı bilgisi de doğru değildir. BESAŞ, Bursa’daki ekmek ihtiyacının yüzde 25’ini karşılamaktadır. BESAŞ aracılığıyla halkımıza sağlıklı ve lezzetli ekmek sunulmaktadır. Diğer büyükşehirlerde bu oranlar İstanbul’da yüzde 12, Ankara’da yüzde 15 olmakla beraber, İzmir’de ise halk ekmek uygulaması bulunmamaktadır. Karaca, bu verilerden ekmeği kimin karneye bağladığını rahatlıkla görebilir. Karaca, BESAŞ ekmeğin piyasadan 50 kuruş daha ucuz olduğunu ifade ederek konuyla ilgili ya yeterli araştırmayı yapmamış veya kasıtlı olarak manipülasyonu tercih etmiştir. 400 gram Besaş Ekmek fiyatı 2 TL, fırıncıların sattığı 250 gram normal ekmek fiyatı ise 2,5 TL’dir. Bu bilgiler ışığında; ortalama bir matematik bilgisiyle hesap rahatlıkla ortaya çıkacaktır. BESAŞ, şehrin dört bir yanındaki 550 satış noktasıyla Bursa’dan daha fazla nüfusu bulunan İstanbul ve Ankara halk ekmek fabrikalarından daha geniş bir ağa sahiptir. Sözün özü, BESAŞ’tan size ekmek çıkmaz!" cümlelerini kullandı.

Bursa Tüketiciler Derneği Başkanı Genel Başkanı Sıtkı Yılmaz ise, “Bursa’da da başka BESAŞ fabrikaları inşa edilmeli. Gerekirse Bursa’daki ekmek talebinin yarısını BESAŞ karşılamalı’ diye konuştu.

Yorumlar (0)
12°
açık
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 19 46
2. Konyaspor 19 39
3. Başakşehir 19 33
4. Fenerbahçe 19 32
5. Hatayspor 19 32
6. Adana Demirspor 19 30
7. Beşiktaş 19 28
8. Alanyaspor 19 28
9. Gaziantep FK 19 28
10. Galatasaray 19 27
11. Karagümrük 19 27
12. Sivasspor 19 26
13. Kayserispor 19 24
14. Giresunspor 19 22
15. Antalyaspor 19 22
16. Altay 19 18
17. Rizespor 19 17
18. Kasımpaşa 19 15
19. Göztepe 19 15
20. Öznur Kablo Yeni Malatya 19 15
Takımlar O P
1. Ümraniye 18 39
2. Ankaragücü 18 36
3. Erzurumspor 18 36
4. Bandirmaspor 18 32
5. Eyüpspor 18 32
6. Istanbulspor 18 27
7. Samsunspor 18 27
8. Adanaspor 18 26
9. Genclerbirligi 18 26
10. Tuzlaspor 18 24
11. Kocaelispor 18 24
12. Manisa Futbol Kulubu 18 22
13. Altinordu 18 22
14. Boluspor 18 21
15. Menemenspor 18 21
16. Keciorengucu 18 19
17. Bursaspor 18 19
18. Denizlispor 18 16
19. Balıkesirspor 18 8
Takımlar O P
1. Man City 21 53
2. Chelsea 21 43
3. Liverpool 20 42
4. Arsenal 20 35
5. West Ham 20 34
6. Tottenham 18 33
7. M. United 19 31
8. Wolverhampton 19 28
9. Brighton 19 27
10. Leicester City 18 25
11. Crystal Palace 20 23
12. Brentford 19 23
13. Aston Villa 19 22
14. Southampton 19 21
15. Everton 18 19
16. Leeds United 19 19
17. Watford 18 13
18. Burnley 17 11
19. Newcastle 19 11
20. Norwich City 19 10
Takımlar O P
1. Real Madrid 20 46
2. Sevilla 19 41
3. Real Betis 19 33
4. Atletico Madrid 19 32
5. Barcelona 19 31
6. Rayo Vallecano 19 30
7. Real Sociedad 19 30
8. Villarreal 19 28
9. Valencia 19 28
10. Athletic Bilbao 20 27
11. Espanyol 19 26
12. Celta de Vigo 19 23
13. Granada 19 23
14. Osasuna 19 22
15. Mallorca 19 20
16. Getafe 19 18
17. Elche 19 16
18. Deportivo Alaves 19 16
19. Cádiz 19 14
20. Levante 19 8