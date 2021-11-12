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BES, devlet katkısı ile yeni rekorlara koşuyor

Türkiye Sigorta Birliği Başkanı Benli, "2003 yılında ülkemiz finans sistemine dahil olan Bireysel Emeklilik Sistemi'nin 18 yıl sonunda bizler için çok önemli görülen 200 milyar TL fon büyüklüğünün aşılması bizleri gururlandırdı" ifadelerini kullandı.

Ekonomi 12.11.2021, 11:49
BES, devlet katkısı ile yeni rekorlara koşuyor

İSTANBUL (AA) - Türkiye Sigorta Birliğinden (TSB) yapılan açıklamaya göre, özel emeklilik sisteminde 2021 yılı bitmeden iki önemli hedefe ulaşıldı. Sistemde fon büyüklüğü 200 milyar TL’nin üzerine çıktı. 2013 yılından bu yana uygulanan "devlet katkısı", 2017 yılında başlayan "otomatik katılım" ve yalnızca 5 aydır uygulanan "18 yaş altına BES"in oluşturduğu ilgiyle birlikte 13 milyon katılımcı sayısı aşıldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Türkiye Sigorta Birliği Başkanı Atilla Benli, "2003 yılında ülkemiz finans sistemine dahil olan BES’in 18 yıl sonunda bizler için çok önemli görülen 200 milyar TL fon büyüklüğünün aşılması bizleri gururlandırdı." ifadelerini kullandı.

Ulaşılan bu seviyenin yeni rekorlar için önemli bir motivasyon kaynağı olacağını belirten Benli, "2013 yılından bu yana uygulanan ve dünyanın hiçbir yerinde olmayan yüzde 25 oranındaki devletimizin doğrudan desteği ve 18 yaş altına BES imkanları ile birlikte katılımcı sayılarının hızla artması bir diğer önemli gelişme. Otomatik katılım sistemi ile birlikte toplam katılımcı sayısının 13,1 milyona ulaştığı özel emeklilik sisteminde, üçüncü basamak olarak adlandırılan BES’te de katılımcı sayısının 7 milyonu aşması ise vatandaşlarımızın sisteme olan güveninin en dikkat çeken göstergesi."

"2022 yılında yeni rekorlar bizleri bekliyor"

TSB Başkanı Benli, BES’in ilk yıllarında uzak bir hedef olarak görülebilecek seviyeye yaklaşık 18 yılda ulaşılabilmesinde, devlet katkısının büyük bir itici güç olduğunu vurguladı.

15 şirketin, katılımcılarına en iyi hizmeti vermek için yoğun bir şekilde ve büyük bir özveriyle çalıştığını aktaran Benli, "Devletimiz ise teveccühlerini bizlere her zaman hissettiriyor. 13,1 milyon katılımcı sistemden faydalanırken artık şunu çok net görüyoruz ki, BES ülkemizin her köşesinde bilinir düzeyde ve finans sistemimiz içinde en güvenilir tasarruf araçlarından biri konumuna ulaştı. Bu nedenle heyecanımız büyük ve 2022 yılında yeni rekorlar bizleri bekliyor." açıklamasında bulundu.

5 ayda 100 binden fazla çocuk sisteme dahil oldu

Açıklamaya göre, BES’e son dönemde artan ilgide, 18 yaş altı çocuklar için sisteme dahil olma imkanı tanınması itici güç oldu. 5 ay gibi kısa zamanda 18 yaş altında 102 bini aşan çocuk sisteme girdi. Böylece yaklaşık 107 milyon TL fon büyüklüğü ve 15 milyon TL devlet katkısına ulaşıldı.

Emeklilik Gözetim Merkezi'nin 31 Ekim verisine göre; toplamda ulaşılan 202,2 milyar TL fon içinde devlet katkısı tutarı 23,7 milyar TL’yi aşarken, 2021 başından bu yana fon büyüklüğünde 32 milyar TL, katılımcı sayısında da 519 bin kişilik artış yaşadı.

#ekonomi
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