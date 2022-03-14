banner528

banner526

banner527

banner420

Son Dakika
İmamoğlu'ndan
İmamoğlu'ndan "doktora saygı" vurgusu!
Altın fiyatları nereye gidiyor?
Altın fiyatları nereye gidiyor?
İstanbul'da Kar ve soğuk devam edecek!
İstanbul'da Kar ve soğuk devam edecek!
Dolar ve euro güne nasıl başladı?
Dolar ve euro güne nasıl başladı?

Beş dakikaya inen Zonguldak-Kilimli yolu stratejik önem taşıyor

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Zonguldak-Kilimli Yolu Projesiyle, Zonguldak ile Kilimli ilçesini bölünmüş yol standardında birbirine bağladıklarını belirterek, 40 dakikada geçilen güzergâhın 35 dakika kısaldığını ve seyahat süresinin 5 dakikaya indiğini kaydetti.

Ekonomi 14.03.2022, 12:56
Beş dakikaya inen Zonguldak-Kilimli yolu stratejik önem taşıyor

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Zonguldak-Kilimli Yolu Projesiyle, Zonguldak ile Kilimli ilçesini bölünmüş yol standardında birbirine bağladıklarını belirterek, 40 dakikada geçilen güzergâhın 35 dakika kısaldığını ve seyahat süresinin 5 dakikaya indiğini kaydetti.

Türkiye’nin önemli sanayi tesislerinin bulunduğu Zonguldak kara, deniz, demir yolu ulaşım modlarını buluşturan konumuyla Batı Karadeniz’in ihracat kapısı konumunda bulunuyor. Ayrıca şehir, bölgeyi İç Anadolu ve Marmara’ya bağlaması bakımından stratejik öneme sahip. Bölgede doğu-batı yönünde ulaşım sağlayan Zonguldak-Amasra-Kurucaşile-Cide yolu aynı zamanda uluslararası ulaşım akslarındaki Karadeniz Sahil Yolu’nun da bir bölümünü oluşturuyor. Yolun Zonguldak ile Kilimli, Hisarönü, Saltukova ilçe ve beldelerinin bağlandığı sahil şeridinde yoğun nüfuslu yerleşimler, sanayi tesisleri, Filyos Serbest Bölgesi yer alırken güzergâhtaki trafiğin düzenlenmesi önem arz ediyor. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, "Zonguldak-Kilimli Yolu Projesi" ile 40 dakika süren yolculuğun 35 dakika kısalarak 5 dakikaya indiğini açıkladı.

Hızlı ve güvenli ulaşım tesis edildi

11. Kalkınma Planı kapsamında Filyos Limanı’na da ulaşım sağlayacak şekilde projelendirilen 34 kilometre uzunluğundaki Zonguldak-Kilimli yolunun 6,5 kilometrelik kesiminin, bitümlü sıcak karışım kaplamalı bölünmüş yol standardında tamamlanarak hizmete sunulduğu kaydedildi. Prof. Dr. Şaban Teoman Duralı’nın adını taşıyan tünellerin de yer aldığı projeye ilişkin şu ifadelere yer verildi:

"Açılışı yapılan kesimde tamamı çift tüplü inşa edilen bin 546 metre Prof. Dr. Şaban Teoman Duralı-1 Tüneli, 337 metre Prof. Dr. Şaban Teoman Duralı-2 Tüneli, 237 metre Uzunkum Tüneli ve 382 metre Aslankayası Tüneli olmak üzere toplam 2 bin 502 metre tünel imalatı ile toplam uzunlukları 457 metre olan Karaelmas-1 ve Uzunkum Köprülü Kavşakları bulunuyor. Proje ile yerleşim alanlarından geçen transit trafiğin şehir dışına alınarak bölgedeki ulaşımın düzenlenmesi amaçlandı. Ağır sanayisi olan Zonguldak ile Kilimli’yi birbirine bağlayan yolun fiziki ve geometrik standartları yükseltilerek trafik hacmi rahatlatılırken, yolda inşa edilen tüneller ve bağlantı yollarıyla hızlı, konforlu ve güvenli ulaşım tesis edildi."

Zamandan 135 milyon TL, akaryakıttan 20,2 milyon lira tasarruf

Projenin tamamlanmasıyla Zonguldak ile Kilimli ilçesini bölünmüş yol standardında birbirine bağlayan güzergâhta 4,5 kilometre kısalma sağlandığı belirtilirken, hayata geçen proje ile yıllık 155,2 milyon TL tasarruf sağlanacak. 40 dakikada geçilen güzergâh ise 35 dakika kısaltılarak seyahat süresi 5 dakikaya indirildi. Zonguldak-Kilimli kesimi ile zamandan 135 milyon, akaryakıttan 20,2 milyon TL olmak üzere yıllık toplam 155,2 milyon TL tasarruf elde edilecek. Karbon salınımı da 4 bin 225 ton azaltılacak. Ayrıca, projenin tamamının hizmete sunulmasıyla Filyos Limanı’na yüksek standartlı erişim imkanı tesis edilecek. Batı Karadeniz Sahil Yolu projesinin önemli bir bölümünü oluşturan güzergah ile Sinop, Bartın ve Zonguldak illerinin Düzce, Sakarya, Kocaeli ve İstanbul’a ulaşım kolaylaşacak.

Yorumlar (0)
parçalı bulutlu
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 29 70
2. Konyaspor 29 55
3. Fenerbahçe 29 50
4. Başakşehir 28 47
5. Alanyaspor 29 46
6. Hatayspor 29 46
7. Adana Demirspor 29 45
8. Beşiktaş 28 45
9. Karagümrük 29 40
10. Kayserispor 29 38
11. Gaziantep FK 28 37
12. Sivasspor 29 37
13. Kasımpaşa 29 35
14. Galatasaray 28 35
15. Antalyaspor 28 35
16. Giresunspor 28 32
17. Altay 29 29
18. Göztepe 29 27
19. Rizespor 29 23
20. Ö.K Yeni Malatya 29 20
Takımlar O P
1. Ankaragücü 27 58
2. Ümraniye 27 55
3. Bandırmaspor 27 46
4. İstanbulspor 26 46
5. Eyüpspor 27 45
6. Erzurumspor 27 44
7. Samsunspor 26 39
8. Adanaspor 27 37
9. Manisa Futbol Kulübü 27 36
10. Boluspor 26 35
11. Keçiörengücü 26 34
12. Tuzlaspor 26 34
13. Gençlerbirliği 26 33
14. Kocaelispor 26 32
15. Menemen Belediyespor 27 32
16. Denizlispor 27 30
17. Altınordu 27 28
18. Bursaspor 26 25
19. Balıkesirspor 26 11
Takımlar O P
1. M.City 28 69
2. Liverpool 28 66
3. Chelsea 28 59
4. Arsenal 26 51
5. M. United 29 50
6. West Ham United 29 48
7. Wolverhampton Wanderers 29 46
8. Tottenham 27 45
9. Aston Villa 28 36
10. Southampton 29 35
11. Crystal Palace 28 33
12. Leicester City 26 33
13. Brighton 28 33
14. Newcastle 28 31
15. Brentford 29 30
16. Leeds United 29 26
17. Everton 26 22
18. Watford 29 22
19. Burnley 27 22
20. Norwich City 29 17
Takımlar O P
1. Real Madrid 27 63
2. Sevilla 28 56
3. Barcelona 27 51
4. Atletico Madrid 28 51
5. Real Betis 28 49
6. Real Sociedad 28 47
7. Villarreal 28 45
8. Athletic Bilbao 28 40
9. Valencia 28 37
10. Celta Vigo 28 35
11. Osasuna 28 35
12. Espanyol 28 33
13. Rayo Vallecano 27 32
14. Elche 28 32
15. Getafe 28 28
16. Mallorca 27 26
17. Granada 28 25
18. Cadiz 28 24
19. Deportivo Alaves 28 22
20. Levante 28 19