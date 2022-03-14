Beş dakikaya inen Zonguldak-Kilimli yolu stratejik önem taşıyor

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Zonguldak-Kilimli Yolu Projesiyle, Zonguldak ile Kilimli ilçesini bölünmüş yol standardında birbirine bağladıklarını belirterek, 40 dakikada geçilen güzergâhın 35 dakika kısaldığını ve seyahat süresinin 5 dakikaya indiğini kaydetti.

Türkiye’nin önemli sanayi tesislerinin bulunduğu Zonguldak kara, deniz, demir yolu ulaşım modlarını buluşturan konumuyla Batı Karadeniz’in ihracat kapısı konumunda bulunuyor. Ayrıca şehir, bölgeyi İç Anadolu ve Marmara’ya bağlaması bakımından stratejik öneme sahip. Bölgede doğu-batı yönünde ulaşım sağlayan Zonguldak-Amasra-Kurucaşile-Cide yolu aynı zamanda uluslararası ulaşım akslarındaki Karadeniz Sahil Yolu’nun da bir bölümünü oluşturuyor. Yolun Zonguldak ile Kilimli, Hisarönü, Saltukova ilçe ve beldelerinin bağlandığı sahil şeridinde yoğun nüfuslu yerleşimler, sanayi tesisleri, Filyos Serbest Bölgesi yer alırken güzergâhtaki trafiğin düzenlenmesi önem arz ediyor. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, "Zonguldak-Kilimli Yolu Projesi" ile 40 dakika süren yolculuğun 35 dakika kısalarak 5 dakikaya indiğini açıkladı.

Hızlı ve güvenli ulaşım tesis edildi

11. Kalkınma Planı kapsamında Filyos Limanı’na da ulaşım sağlayacak şekilde projelendirilen 34 kilometre uzunluğundaki Zonguldak-Kilimli yolunun 6,5 kilometrelik kesiminin, bitümlü sıcak karışım kaplamalı bölünmüş yol standardında tamamlanarak hizmete sunulduğu kaydedildi. Prof. Dr. Şaban Teoman Duralı’nın adını taşıyan tünellerin de yer aldığı projeye ilişkin şu ifadelere yer verildi:

"Açılışı yapılan kesimde tamamı çift tüplü inşa edilen bin 546 metre Prof. Dr. Şaban Teoman Duralı-1 Tüneli, 337 metre Prof. Dr. Şaban Teoman Duralı-2 Tüneli, 237 metre Uzunkum Tüneli ve 382 metre Aslankayası Tüneli olmak üzere toplam 2 bin 502 metre tünel imalatı ile toplam uzunlukları 457 metre olan Karaelmas-1 ve Uzunkum Köprülü Kavşakları bulunuyor. Proje ile yerleşim alanlarından geçen transit trafiğin şehir dışına alınarak bölgedeki ulaşımın düzenlenmesi amaçlandı. Ağır sanayisi olan Zonguldak ile Kilimli’yi birbirine bağlayan yolun fiziki ve geometrik standartları yükseltilerek trafik hacmi rahatlatılırken, yolda inşa edilen tüneller ve bağlantı yollarıyla hızlı, konforlu ve güvenli ulaşım tesis edildi."

Zamandan 135 milyon TL, akaryakıttan 20,2 milyon lira tasarruf

Projenin tamamlanmasıyla Zonguldak ile Kilimli ilçesini bölünmüş yol standardında birbirine bağlayan güzergâhta 4,5 kilometre kısalma sağlandığı belirtilirken, hayata geçen proje ile yıllık 155,2 milyon TL tasarruf sağlanacak. 40 dakikada geçilen güzergâh ise 35 dakika kısaltılarak seyahat süresi 5 dakikaya indirildi. Zonguldak-Kilimli kesimi ile zamandan 135 milyon, akaryakıttan 20,2 milyon TL olmak üzere yıllık toplam 155,2 milyon TL tasarruf elde edilecek. Karbon salınımı da 4 bin 225 ton azaltılacak. Ayrıca, projenin tamamının hizmete sunulmasıyla Filyos Limanı’na yüksek standartlı erişim imkanı tesis edilecek. Batı Karadeniz Sahil Yolu projesinin önemli bir bölümünü oluşturan güzergah ile Sinop, Bartın ve Zonguldak illerinin Düzce, Sakarya, Kocaeli ve İstanbul’a ulaşım kolaylaşacak.