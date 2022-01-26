BES, 2021’de enflasyonun üzerinde kazandırdı

Katılım Emeklilik Genel Müdürü Ayhan Sincek, 13,3 milyon katılımcıya ve 244 milyar TL fon büyüklüğüne ulaşan BES’in (OKS dahil) tüm sektör olarak yukarı yönlü bir ivme yakaladığını belirtti. Katılım Emeklilik, EGM tüm endeks verilerine göre yüzde %39,6 getirisi ile enflasyonun üzerinde getiri sağladı. Ayhan Sincek, “2021 yılında 18 yaş düzenlemesiyle artık ailenin tüm fertlerinin geleceğini güvence altına alan BES, böylesine çalkantılı bir dönemde gerçekten güvenli bir liman olduğunu ispatladı” dedi.

Özellikle 18 yaş düzenlemesinin yürürlüğe girmesi hem orta vade planlamalarda hem de uzun vade emeklilik planlaması açısından umut verici bir gelişme oldu diyen Sincek, şunları ekledi; “Düzenleme sektöre bir hareket getirdi, Emeklilik şirketleri açısından yeni bir pazar açıldı. Şirket olarak bizi de sektörümüzü de olumlu etkiledi. Daha bütünleşik, tüm aileyi kapsam alanına alan planlar geliştirilmesinin önü açıldı. Açıklanan kampanyalar, reklam filmleri ve iletişim çalışmalarıyla da desteklendi. Tüm bunların sonucunda BES, son ayları hareketli geçirdi. Bu hareketin 2022’de de artarak devam edeceğini öngörüyoruz.

18 yaş altı BES’li sayısı 170 bini aştı

EGM verilerine göre 18 yaş altı BES’li sayısı 170 bine, bu kategorideki fon tutarı da 260 milyon TL’ye ulaştı. Bebeklikten ilk gençlik yıllarına kadar uzanan geniş skaladaki binlerce çocuk ve gencimiz için BES sayesinde gelecek daha kolay olacak. Sektörün derinleşmesindeki öncülüğümüzü bu alanda da gösteriyoruz; Katılım Emeklilik olarak avantajlı paketimizle üretimin yüzde 8’ini gerçekleştiriyoruz.”

Devlet katkısı yüzde 30’a çıktı

Ayhan Sincek, “Müşterilerimizin tasarruflarına en yüksek getiriyi sağlama çabamız regülasyon tarafında da takdir görerek devlet katkısının yüzde 30’a çıkarılması kararı verildi. Bu da BES’i eşsiz bir tasarruf sistemi konumuna getirdi. Bu sayede ülke tasarruflarının artırılmasında en önemli tasarruf yöntemlerinden biri konumuna gelen, dünyanın en bonkör teşvik sistemi BES, daha da güçlü ve rekabetçi hale geldi. Bu durumun sistemin sürdürülebilir büyümesine büyük ölçüde ivme katacağına eminiz. Şartlar ne olursa olsun, finansal ve ekonomik dalgalanmaların sonunda temeli sağlam, stratejisi olan, geleceğe ümitle bakan sektörler ve şirketler yollarına devam edecektir. Burada önemli olan yeni, inovatif ve çözüm odaklı ürünler ve yaklaşımlardır” şeklinde konuştu.

Faizsiz fonlara ilgi artıyor

Bu süreçte faizsiz fonların da yüksek oranda getiri ile emeklilik sistemini yukarı taşımaya devam ettiğini belirten Sincek, “Faize duyarlı insanlarımızın beklentilerini ise gerek katılım esaslı BES gerekse de katılım sigortacılığı, hem ürün kalitesi ve sunulan hizmetler hem de teknolojik alt yapı ve ulaşılabilirlik olarak çok iyi karşıladı. Bu da büyümeyi getirdi. Faizsiz fonlar sektör ortalamasının %21 üzerinde getiri sağladı. Böylece 2021 yılında da faizsiz fonlar sektör ortalamasından pozitif ayrıştı. Faizsiz fonların pazar payı da yıldan yıla hızlı bir şekilde artıyor. 2013 yılında sadece yüzde 2,21’lik pazar payı 2017 yıl sonunda yüzde 6’lara yükseldi. 2020 yılında yüzde 15’lere ulaşan faizsiz fon büyüklüğü payı 2021 yıl sonu itibariyle yüzde 20’lere ulaştı.” ifadelerini kullandı.

Sektörün üzerinde büyüyoruz

Katılım esaslı BES ve katılım sigortacılığının öncüsü Katılım Emeklilik’in de 2021 için belirlediği tüm hedeflerini gerçekleştirdiğini aktaran Sincek şöyle devam etti; “850 bin BES sözleşmesi, 230 bin sigorta sözleşmesi, 5,7 milyar TL’yi aşan fon büyüklüğümüz ve getiride üst sıralarda yer almayı başaran faizsiz fonlarımızla her yıl BES’in cazibesinin artırılmasında öncü rol üstleniyor, sektörün üzerinde büyümeye ve sektörümüzü büyütmeye devam ediyoruz. Bu süreçte Katılım Emeklilik olarak fon büyüklüğümüz sektör ortalamasının üzerinde bir ivmeyle büyüyerek 3,7 milyar TL’den 5,7 milyar TL’ye yükseldi. Sektördeki ortalama yüzde 43,1’lik artışa kıyasla daha yüksek oranda, yaklaşık yüzde 52’lık bir büyüme gerçekleştirdik.

Bizi tercih edenlere yüzde 208 kazandırdık

EGM’nin hesapladığı kurucu şirket bazında 2021 yılı getiri kıyaslamasında Katılım Emeklilik ve Hayat A.Ş olarak yılı yüzde 39,62’lik getiri oranıyla tamamlamayı başardık. Özellikle aralık ayı aylık enflasyonun yüksek geldiği ortamda bile yüzde 36’lık enflasyonun üzerinde katılımcılarımıza reel getiri elde etme başarısını göstermek bizi katılımcılarımıza karşı verdiğimiz reel getiri sözüne sadık kalma anlamında mutlu etti.

Zaman periyodunu son 5 yıllık perspektife aldığımızda ise yüzde 208,5’lik getiri ile sektörde katılımcısına en fazla getiri sağlayan şirket olmanın da ayrı gururunu yaşıyoruz. Aynı dönem aralığında yüzde 134’lük enflasyonun üzerinde katılımcımıza yine reel getiri sunma başarısını gösterdik.

BEFAS’la tüm BES’liler yatırım yapabiliyor

Ayrıca BEFAS (Bireysel Emeklilik Fon Alım Satım Platformu) sistemi aracılığıyla diğer BES müşterileri de Katılım Emeklilik fonlarına yatırım yapabiliyor. Katılım evreninde istediği emeklilik fonunu tercih etme imkanı sağlayan BEFAS ile oluşacak rekabetten bireysel emeklilik hesabı olanlar karlı çıkacak.

Katılım sigortacılığında da büyüyoruz

Katılım Emeklilik olarak faizsiz BES’in yanı sıra katılım sigortacılığı tarafında da yaşamın her alanına dokunan sigortacılık ürünlerimizle gelişmeyi sürdürüyoruz. Sigortacılık tarafında da hedefimize ulaşarak büyümeye devam ediyoruz. 2021 yılında karlılığımızı arttırdık. 2022’den de oldukça umutluyuz. Sigortacılık sektörüne ve katılım sigortacılığına olan desteğimiz de artarak devam ediyor. Diğer yandan sağlık branşında da iddialı büyümemiz sürüyor. Türkiye’nin ilk faizsiz özel sağlık sigortasını sektörle buluşturan Katılım Sağlık olarak değişen koşullara esnek çözümler getiriyoruz. Tamamlayıcı sağlık sigortalarıyla başlayan süreç, bugün kurumsal markamız Katılım Sağlık’la devam ediyor. Katılım Sağlık da pandemi döneminin en hızlı büyüyen markalarından biri oldu. Bütünleşik emeklilik planlarının önünün açılması ile pek çok faydayı bir araya getirip birlikte sunacak olan yeni ürünler çalışıyoruz, bu sayede 2022 yılında katılımcılarımızı yeni avantajlarla buluşturacağız.”