Berna Subaşı, ev tekstili markasını Arap ülkelerine taşıyacak

Girişimci Berna Subaşı, lüks ev tekstil markası Le Maranj ile Arap ülkelerine açılmaya hazırlanıyor. Markanın rotasında Riyad, Katar ve Dubai var.

Türkiye’nin önde gelen kadın girişimcilerinden Berna Subaşı, 2021 yılında satıl aldığı lüks ev tekstil markası ile Aprap ülkelerine açılıyor. Le Maranj’ın marka kariyerini Dubai’den başlatma kararı aldığını belirten Subaşı, rotasında mutlaka Riyad ve Katar’ın da yer alacağını söyledi. Subaşı, “Yatırım yaptığım markalar arasında Nilue çocuk markasını Türkiye temelli büyütmeyi düşünüyorum ama Le Maranj’ın daha farklı bir aurası var. Elbette Türkiye’de sofra özeni olan, misafir ağırlamaktan keyif alan çok güzel bir kesim var ve onlar markadan çok memnunlar, biz de onlardan çok memnunuz fakat markanın üretimden vizyona, her detayını çok yukarıya çekerek hak ettiği değeri ve takdiri de görmek istediğimiz için sofra şıklığının en popüler olduğu Arap ülkelerdeki müşterilerimizi de en az Türk müşterilerimiz kadar önemsiyoruz. Onların siparişlerine daha hızlı dönebilmek ve daha verimli olabilmek adına ilk mağazamızı Dubai’de açmaya karar verdik. 2024 yılının ilk yarısında açmayı planladığımız mağazamız aynı zamanda Cafe olarak da hizmet veren ayrı bir bölüm içerecek” diyerek Dubai’de açacakları mağazaya ilişkin bilgi verdi.

Cafe-Mağaza konseptini markasının imajına çok yakıştırdığını da belirten Subaşı, güzel sonuçlar beklediğini söyledi.