Berlin Sağlık Turizmi Fuarı katılımcılardan tam not aldı

Türkiye’nin önde gelen 93 hastanesi, kliniği ve sağlık turizmi acentesinin katılımıyla düzenlenen “Berlin Sağlık Turizmi Fuarı” katılımcı ve ziyaretçilerinden tam not aldı.

Almanya’nın başkenti Berlin’de; TOBB Uluslararası Sağlık Turizmi Meclisi, DEİK Sağlık İş Konseyi ve Hizmet İhracatçıları Birliği destekleriyle Türkiye Sigorta Ana Sponsorluğunda 16-17 Ocak tarihlerinde Türkiye’nin önde gelen 93 hastanesi, kliniği ve sağlık turizmi acentesinin katılımıyla düzenlenen “Berlin Sağlık Turizmi Fuarı” katılımcı ve ziyaretçilerinden tam not aldı.

Açılışı, Türkiye Berlin Büyükelçisi Ahmet Başar Şen, Türkiye Berlin Başkonsolosu Rıfkı Olgun Yücekök, Ticaret Bakanlığı UHT Genel Müdür Yardımcısı Alperen Kaçar, Organizasyon Başkanı Cihat Alagöz, Almanya Seyahat Acenteleri Birliği Başkan Yardımcısı Volker Adams, TOBB Sektör Başkanı Özgür Öztan, TEMOS Başkanı Claudia Mika, DEİK İş Konseyi Başkan Yardımcısı Mehmet Altuğ, Almanya Medikal Sağlık Derneği Başkanı Lutz Lungwitz, Hizmet İhracatçıları Birliği Genel Sekreter Yardımcısı Üzeyir Işık, Türkiye Sigorta Üst Yönetimi ve Almanya İş Dünyası Derneklerinin Başkanlarının katılımıyla gerçekleşen fuar, iki gün boyunca Alman doktorlar, sağlık turizmi acenteleri, turizmciler, seyahat acenteleri, sigortacılar başta olmak üzere pek çok kesimden büyük ilgi gördü.

Organizasyon Başkanı Cihat Alagöz yaptığı açıklamada, Berlin Sağlık Turizmi Fuarı’nın katılımcı sayısı, niteliği ve yoğun ziyaretçi ilgisiyle Berlin’de büyük ses getirdiğini savundu.

Cihat Alagöz, Türkiye’nin sağlık kuruluşlarını Almanya kamuoyuna tanıtmak, Almanya ile Türkiye arasında sağlık turizminin geliştirilmesi için her iki ülkenin sağlık turizmi aktörlerinin birbirleriyle tanışmasını sağlayarak taraflar arasında işbirliği imkanları tesis etmek olan Berlin Sağlık Turizmi Fuarı’nın amacına ulaşarak hem katılımcılardan hem de ziyaretçilerden tam not aldığını ifade etti.

Alagöz, şöyle devam etti:

“Başarıyla tamamlanan Berlin Sağlık Turizmi Fuarı’nın; uluslararası standartlarda kaliteli ve güvenilir sağlık hizmeti, sahip olduğu yüksek sağlık teknolojisi ve alanında uzman deneyimli kadroları, kolay ulaşım imkanı, beklemeden tedavi olanağı ve makul fiyatlarıyla dünya sağlık turizminin parlayan yıldızı olan Türkiye ile Avrupa’nın en büyük ekonomisi Almanya arasında sağlık turizmi alanında önemli iş birliklerine vesile olacağına inanıyoruz."

Berlin Sağlık Turizmi Fuarı’nın; konferansına, iş birliği toplantılarına, B2B ikili iş görüşmeleri etkinliğine ve uluslararası networking kokteyl resepsiyonuna tek çatı altında 5 büyük etkinliğe ev sahipliği yaptığını belirten Alagöz, sıradaki projelerinin 2-3 Haziran tarihlerinde Hollanda’da ikinci kez düzenleyecekleri Amsterdam Sağlık Turizmi Fuarı olduğunu söyledi.