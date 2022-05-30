Berko İlaç’ta organizasyonel gelişim ve yeni atamalar

Berko İlaç, yeni yönetim kadrosuyla güçlenirken, organizasyonel süreçlerinde atılım gerçekleştirdi.

Yenilikçi bakış açısı, 800’e yakın çalışanı ve dünya standartlarında 3 fazdan oluşan 21 bin metrekarelik üretim tesisleriyle “Sağlıklı Yarınlar” için çalışan ve üreten Berko İlaç, yeni atamalarıyla güçlenmeye devam ediyor. Ürün sayısı, üretim hacmi, cirosu ve insan kaynağıyla her geçen gün büyüyen ilaç şirketi, yeni yönetim kadrosuyla gücüne güç kattı ve organizasyonel süreçlerinde atılım gerçekleştirdi.

Yapılan atamalar şöyle açıklandı: Berko İlaç Fabrika Direktörü Oben Baykal, Ar-Ge ve Ruhsatlandırma Direktörü Recep Avcı, İnsan Kaynakları ve Organizasyonel Gelişim Direktörü İbrahim Sarıyar, Mali İşler Direktörü Cem Günbay, Tedarik Zinciri Direktörü olarak da Erhan Tosun atanırken, Üretim Müdürü Ömer Sürmen, Teknik Hizmetler Müdürü Ahmet Kabakçı, Ürün Müdürü Tuğba Temizer, Satış Etkinliği Yöneticisi Gökhan Ezber Berko İlaç’a katıldı.