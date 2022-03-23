Berko İlaç iş süreçlerinde dijitalleşmeye devam ediyor

Kalite yönetim süreçlerini manuelden dijitale taşıyan Berko İlaç, modern iş yaşamıyla senkronize büyümeye devam ediyor. Kalite yönetim süreçlerini bütünüyle dijitale geçiren ilaç şirketi, 21 CFR Part 11 gerekliliklerine göre valide edilmiş Qmex yazılımına geçtiğini duyurdu.

35 yılı aşkın süredir “Sağlıklı Yarınlara” sloganıyla, toplum sağlığı için çalışan ve üreten Berko İlaç, kalite yönetim süreçlerinde bir yeniliğe gitti. Kalite yönetim süreçlerini bütünüyle dijitale taşıyan ilaç şirketi, çalışanlarının tüm bilgilere kolaylıkla ulaşılabildiği 21 CFR Part 11 gerekliliklerine göre valide edilmiş Qmex yazılımı ile yenilikçi vizyonuna devam ettiğini açıkladı.

Yapılan açıklamaya göre, Qmex ile elektronik imza, modül bazlı yetkilendirme, audit trail, kayıt tarihçesi, aksiyon bazlı zamanlanmış bildirimler, kişisel sayfa; bekleyen işler, delege edilen işler, yer işaretleri, grafik ve raporlamalar, trend raporların takibi, çoklu dosya ekleme, ilişkili kayıtlar ekranı, modüller arası entegrasyon, ERP’ler dahil bütün 3’üncü parti yazılımlara entegre olabilme, güçlü iş akış yönetimi, firma saygınlığı gibi pek çok konuda fayda sağlaması hedefleniyor.

İlaç şirketi, Qmex yazılım sistemine geçerek tek bir platformda tüm bilgilere kolaylıkla ulaşım sağlayabilecek. Kalite Güvence Müdürü Dr. Kim. Haluk Akkuş konuyla ilgili şöyle konuştu: “Yenilikçi ve ileriye dönük vizyonumuzu, iş süreçlerimizi Qmex’e geçirerek taçlandırdık. Firmada kullandığımız iş yönetim süreçlerinde dijital çağın bir parçası olarak yer almaktan mutluluk duyuyoruz.”