Berko İlaç 40’ıncı yaşına yenilenerek giriyor

Berko İlaç, kurumsal tanıtım filmini ve web sitesini yenileyerek tüm paydaşlarına ulaşmaya devam ettiğini duyurdu.

40’ıncı yılına yaklaşan Berko İlaç kendini her daim, her alanda güncellemeye ve güçlendirmeye devam ediyor. Web sitesi ve kurumsal tanıtım filmini yenileyen ilaç şirketi, 40’ıncı yaşına girerken yenilikçi ve modern vizyonuna vurgu yapıyor.

Yapılan açıklamaya göre, ilaç şirketinin yeni web sitesi; yakın zamanda yenilenen kurumsal kimliğinden beslenerek, modern iş yaşamı ve iş yapma şeklini ifade eden sade, şık ve güncel bir tasarımla dijital mecrada ziyaret edilmeye başlandı. Yenilenen site, tüm paydaşlarının ilaç şirketi hakkında daha çok bilgiye ve en güncel haberlere ulaşabileceği bir mecra olarak, kullanıcı dostu arayüzüyle dikkat çekiyor. Web sitesine cep telefonu, tablet, bilgisayar gibi tüm elektronik cihazlardan kolaylıkla erişilebiliyor.

İlaç şirketi aynı zamanda her yıl artan ürün gamı, büyüme grafiği, sağladığı istihdam, Ar-Ge ve ihracat kapasitesi ile mükemmele yolculuğunu filmleştirerek paydaşlarının beğenisine sundu. Kurumsal tanıtım filmi yalnızca bir video olmaktan öte, bir başarı hikayesi olarak Diyarbakır’daki eczaneden dünyaya uzanan yerli bir üretici olarak, ulusal kalkınmaya sağlanan katkıyı tüm yönleriyle anlatılan bir belge niteliğinde.

Berko İlaç Yönetim Kurulu Üyesi Eylem Beran, “Değişim genel itibariyle hayatımızın bir parçası. Gelişmek, güncel olmak, sağlığa ve topluma daha fazla katkı sağlamak istiyorsanız öyle olmak durumunda. Biz de kurumumuzun aynalarından biri olan dijital yüzümüzü yenilemeye gittik. Var olan web sitemiz ile kurumsal tanıtım filmimizi şimdiye ve yarına ait normlarla tazeledik. Büyüme hızımız her geçen artarak devam ediyor ve bu büyümeyi yenilenerek daha iyi anlatabileceğimizi düşünüyoruz. 40’ıncı yaşımıza sağlam adımlarla ilerliyoruz” dedi.