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Berberlerde çırak yetişmiyor

Berberler, yetiştirecek elaman bulamıyor. Bu durumdan yakınan berber ustaları dükkanlarında yalnız kaldıklarını ve sanatlarını teslim edecek çırak bulamadıklarını belirtti.

Ekonomi 25.10.2021, 14:03
Berberlerde çırak yetişmiyor

Berberler, yetiştirecek elaman bulamıyor. Bu durumdan yakınan berber ustaları dükkanlarında yalnız kaldıklarını ve sanatlarını teslim edecek çırak bulamadıklarını belirtti.

Yüzyıllardır devam eden berberlik mesleğinde elaman yetişmiyor. Berberlik mesleğinin aslında bir sanat olduğunu belirten ustalar, sanatlarını bir sonraki nesile aktaracak eleman bulmakta güçlük çekiyor. Çırak bulunamadığı için ilerleyen dönemde berberlik mesleğinin yok olma korkusuyla yaşıyorlar.

“Eskiden bir kuaförlerde 3 çırak varken şuanda 1 tane bile bulamıyoruz”

Berber dükkanlarında yalnız kaldıklarını ve çırak bulamadıklarından yakınan berber ustası Musa Akçiçek, “Eskiden aileler çocuklarını berber dükkanlarına götürürdü, ustaya teslim ederdi ve eti senin kemiği benim derdi. Fakat şuan böyle bir durum söz konusu değil. Çırak bulmakta çok zorlanıyoruz, hatta bulamıyoruz. Yaz dönemlerinde bazen aileler 3-5 aylığına çocuklarını bize gönderiyorlar fakat onlarda belli bir dönemde burada oluyorlar, gelen çocuklarda en fazla 10 gün burada kalıyor 11’inci gün çocuğu göremiyoruz. Bir şey öğrenmeden zaten işten ayrılıyorlar Eskiden çıraklar müşteriden aldıkları bahşişle mutlu oluyorlardı, şuanda gelen çıraklar direk para sorar oldu. Çocuklar artık teknolojiyle çok içli dışlı. Genelde oyun oynadıkları için burada sıkılıyorlar. Çırak potansiyeli yok. Eskiden bir kuaförde 3-4 tane çırak olurdu 3 tanede kalfamız vardı, şuanda 1 tane bile çırak bulamıyoruz” dedi.

“İlerleyen dönemde berberlik mesleği körelecek”

Berberlik mesleğinin aslında bir sanat olduğunu ve bu sanatı devam ettirecek bir çırak bulamadıklarını belirten berber ustası Adnan Coşkun, “Şuan bulunduğum konumda en az 8-10 tane berber dükkanı var ve hepimiz tek çalışıyoruz. Bizim yaptığımız iş bir sanattır. Sanat yetişmiyor. Alttan gelen bir eleman yok. Bu şekilde devam ederse gelecekte sanatkar bulunamayacak bu meslekler körelecek. Neden bitecek derseniz alttan eleman gelmiyor çırak bulamıyoruz. Mesleği devam ettirmek için sanatımızı emanet edeceğimiz birini bulamıyoruz. Benim yanımda çalışacak çırağa, ilerisi için koluna altın bir bilezik takmış oluyorum. Eğer bu sanatı yapabilirse ömrü boyunca bileğinde bir altın bilezikle dolaşır, bir sanat öğrenmiş olur. Yanımda bir çırak çalışmış olsa 2.5-3 seneye kalfa olacak kıvama gelir. 2-3 sene sonra bu çocuk mesleği öğrendikten sonra bana ihtiyacı kalmaz çünkü bir sanatkar olacak. Eskiden çıraklık çok güzeldi bize ilk önce saygıyı öğretirlerdi sonra mesleği öğretmeye çalışırlardı. Ben 7 yıl bir ustanın yanında çalıştım ve bu mesleği öğrendim ona çok teşekkür ediyorum" diye konuştu.

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