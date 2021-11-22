Benzinli ve dizel araçlara vergi ayarı geliyor

Sıfır otomobil fiyatlarının bu denli uçuk olmasının nedeni olarak vergilerdeki düzenlemelerden kaynaklı diyebiliriz.

Şu sıralar elektrikli otomobillerin gün geçtikçe daha da popüler olduğunu söyleyebiliriz. Hatta pek çok otomobil üreticisi üretim bandını elektrikli otomobillerle değiştirmeye başladı.

Bu bağlamda önemli adımlar da atılmaya başlandı. Bazı üreticiler şimdiden dizel yani mazotlu otomobillerin üretimini durdurmuş durumdalar.

Bazı üreticiler ise dizel üretimini rafa kaldırmakla kalmayıp, benzinli araç üretimine de belli kotalar getirdi. Böylece elektrikli ve hibrit motora sahip otomobillerin de önü açılmış oldu.

Malum hem dizel, hem de benzinli otomobillerin çevreye büyük zararlar verdiğini biliyoruz. Hem hava kirliliği, hem de insan sağlığını tehdit eden fosil yakıtlı otomobiller önümüzdeki süreçte hayatımızda olmayacaklar.

Şimdiden Avrupa’nın pek çok ülkesi fosil yakıtlı araçlarla vedalaşmak için geri sayıma geçmiş durumda.

En kötü senaryoyla bile 2050 yılında Avrupa’da fosil yakıtlı otomobiller tamamen yollardan çekilmiş olacaklar. Hatta bazı ülkelerde bu tarih 2030 yılına çekilmiş durumda.

Peki 2030 yılında fosil yakıtlı otomobillerin yollara çıkmasını yasaklayan ülke ve bölgelerde hala bu otomobiller satılıyor mu?

İlginçtir fakat evet. Hala satılmaya devam ediyor. Hatta işin garip yanı bahse konu bu ülkeler ve bölgeler için üretim de devam ediyor.

Hal böyle olunca insanlar kısa süre kullanacakları otomobiller için yüksek ücretler ödemek istemiyorlar.

Doğal olarak elektrikli otomobil satışları artarken fosil yakıtlı otomobillerin satışı da azalıyor.

Bu durum hem üretici, hem de tüketicileri rahatsız etmiş durumda. Bahse konu bu bölgelerde üreticilerin yönetimlerden ortak bir talebi var. Fosil araçlarda vergileri sıfırlamak.

Böylece fosil yakıtlı araçlar daha ucuz olacak. Bu sayede üreticiler de ellerindeki stokları kolay bir şekilde eritecekler.

Tabi ki şunu da dip not olarak belirtmek gerekiyor. Avrupa’nın pek çok ülkesinde otomobillerden alınan vergiler Türkiye’deki gibi ütopik seviyelerde değil.

Fakat buna rağmen hem kullanıcılar hem de üreticiler vergilerin sıfırlanmasından yana. Elbette bu gerçek olur mu zaman gösterecek.