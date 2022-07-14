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Benzine indirim, LPG'ye zam geldi! İşte güncel fiyatlar...
Petrol fiyatlarındaki düşüşle birlikte benzinin fiyatı 24 liranın altına geriledi. LPG'ye ise 30 kuruş zam yapıldı.
Ekonomi 14.07.2022, 09:30
Brent petrol fiyatları ve dövizdeki değişikliklerle birlikte vatandaşlar benzin ve motorin fiyatlarını takibe devam ediyor.
Brent petrol fiyatının 99 dolara kadar gerilemesiyle birlikte benzin fiyatlarına 1 lira 55 kuruşluk indirim uygulandı.
LPG'ye ise 30 kuruş zam yapıldı.
AKARYAKIT FİYATLARI
Güncel akaryakıt pompa fiyatlarına göre;
İstanbul'da motorin litre fiyatı 25 lira 37 kuruştan satılıyor.
Fiyatı düşen benzinin litresi ise ortalama 23.66 TL'den satılıyor.
Fiyatı artan LPG ise 11 lira oldu.