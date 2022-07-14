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Benzine indirim, LPG'ye zam geldi! İşte güncel fiyatlar...

Petrol fiyatlarındaki düşüşle birlikte benzinin fiyatı 24 liranın altına geriledi. LPG'ye ise 30 kuruş zam yapıldı.

Ekonomi 14.07.2022, 09:30
Benzine indirim, LPG'ye zam geldi! İşte güncel fiyatlar...

Brent petrol fiyatları ve dövizdeki değişikliklerle birlikte vatandaşlar benzin ve motorin fiyatlarını takibe devam ediyor.

Brent petrol fiyatının 99 dolara kadar gerilemesiyle birlikte benzin fiyatlarına 1 lira 55 kuruşluk indirim uygulandı.

LPG'ye ise 30 kuruş zam yapıldı.

AKARYAKIT FİYATLARI

Güncel akaryakıt pompa fiyatlarına göre;

İstanbul'da motorin litre fiyatı 25 lira 37 kuruştan satılıyor.
 
Fiyatı düşen benzinin litresi ise ortalama 23.66 TL'den satılıyor.

Fiyatı artan LPG ise 11 lira oldu. 

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