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Benzine indirim
Bu gece yarısından itibaren geçerli olacak şekilde benzinin litre satış fiyatına 7 kuruş indirim yapıldı.
Ekonomi 05.01.2021, 17:58
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Bu gece yarısından itibaren geçerli olacak şekilde benzinin litre satış fiyatına 7 kuruş indirim yapıldı.
Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası’nın (EPGİS), yaptığı duyuruya göre bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere benzinin litre satış fiyatına 7 kuruş indirim yapıldı. Fiyat indiriminin ardından benzinin litre satış fiyatı İstanbul’da ortalama 7,18 liradan 7,11 liraya, Ankara’da 7,28 liradan 7,21 liraya, İzmir’de ise 7,34 liradan 7,27 liraya gerileyecek.Dağıtım firmalarının belirlediği fiyatlar rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösteriyor.
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