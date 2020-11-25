banner363

banner380

banner381

banner396

banner389

banner403

banner420

Son Dakika
'Türkiye'yi zaptetmek zorlaşıyor'
'Türkiye'yi zaptetmek zorlaşıyor'
Hamsinin kilosunun 3 TL'ye düştüğünü duyunca balıkçıya akın ettiler
Hamsinin kilosunun 3 TL'ye düştüğünü duyunca balıkçıya akın ettiler
Ünlü sanatçı Kenan Işık'tan haber var
Ünlü sanatçı Kenan Işık'tan haber var
Bilim Kurulu toplanıyor, yeni yasaklar gelecek mi?
Bilim Kurulu toplanıyor, yeni yasaklar gelecek mi?

Benzine büyük zam geliyor

Bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere benzinin litre fiyatına 37 kuruş zam gelmesi bekleniyor.

Ekonomi 25.11.2020, 09:52
11
Benzine büyük zam geliyor
banner422

Sektör kaynaklarından alınan bilgiye göre bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere benzinin litre fiyatına 37 kuruş zam gelmesi bekleniyor. Brent petrol fiyatlarının aşı haberleriyle yükselişe geçmesi ve iç piyasada dolar kurunda yaşanan yükselişin söz konusu zamda etkili olduğu belirtiliyor.

7 LİRAYI GEÇECEK

Benzinin litresi şu an İstanbul’da 6.67 TL’den, Ankara ve İzmir’de ise ortalama 6.73 TL’den satılıyor. Beklenen zammın fiyatlara yansımasının ardından benzinin litre fiyatı 7 liranın üzerine çıkmış olacak.

#benzin #zam
Yorumlar (0)
banner417
banner388
12°
parçalı bulutlu