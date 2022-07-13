Benzine büyük indirim geliyor

Türkiye'deki benzin ve motorin fiyatlarındaki zam ve indirim haberlerini de etkileyen brent petrolün varili, uluslararası piyasalarda dünkü kapanış fiyatına göre yaklaşık yüzde 5'e yakın değer kaybetti. Türkiye'de benzin fiyatlarına indirim bekleniyor.

100 DOLARIN ALTINA İNDİ

Brent petrolün varil fiyatı bugün gün içinde 107,70 dolara kadar çıktı, ancak küresel piyasalarda yaşanan gelişmeler nedeniyle 100 doların altına kadar indi.

Dünyanın en büyük ham petrol ithalatçısı olan Çin'de Kovid-19 vakalarında görülen artış ve getirilen kısıtlamalar, fiyatlar üzerinde aşağı yönlü baskı oluşturuyor. Küresel piyasalarda resesyon riski talebi düşürürken arz daralması endişeleri de fiyatlarda etkili oluyor.

"DÜNYA HİÇ BU KADAR BÜYÜK BİR ENERJİ KRİZİNE TANIK OLMADI"

Uluslararası Enerji Ajansı Başkanı Fatih Birol küresel bir enerji krizi yaşandığını belirterek, "Dünya, derinliği ve karmaşıklığı açısından bu kadar büyük bir enerji krizine hiç tanık olmamıştı." değerlendirmesinde bulunması da fiyatların aşağı yönlü seyretmesinde etkili oluyor.

BENZİNE İNDİRİM GELİYOR

Benzin grubunda 1,55 lira indirim bekleniyor. İndirim gerçekleşirse yarından itibaren geçerli olacak. İndirimin gelmesi durumunda İstanbul'da benzinin litre fiyatı ortalama 23 lira 65 kuruş seviyelerine inecek.

Güncel akaryakıt pompa fiyatlarına göre;

İstanbul'da motorin litre fiyatı 25.37 liradan satılıyor.

Benzinin litresi ise ortalama 25.20 TL'den satılıyor.