Benzine bu akşam yeniden zam geliyor!

Brent petrol ve döviz kurundaki dalgalanmayla birlikte akaryakıt fiyatları bir aşağı bir yukarı hareket etmeye devam ediyor. Güne 82,73 Dolar'dan başlayan Brent petrolün varil fiyatı da 82,76 Dolar'dan işlem görüyor.

Brent petrol fiyatının 2023 yılının başında yaşadığı sert düşüş sonrasında yeniden 80 doların üzerine çıkmasıyla benzin fiyatlarına zam göründü.

BENZİNE ZAM

Dün ( 11 Ocak Çarşamba ) 63 kuruş indirim gelen benzin fiyatlarına yeni zam göründü. Bu gece yarısından itibaren benzinin litre fiyatına 80 kuruş zam yapılacak.

Zam sonrasında İstanbul'da benzinin litre fiyatı 18,90 TL'den 19 lira 70 kuruşa, Ankara'da 19,15 TL'den 19 lira 95 kuruşa, İzmir'de ise 19,10 TL'den 19 lira 90 kuruşa yükselecek.

Motorin ve LPG'de ise fiyat değişikliği beklenmiyor.



GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

Akaryakıt fiyatları il, ilçe ve bayiler arasında farklılık gösterse de güncel akaryakıt pompa fiyatları ortalama şu şekilde:

İstanbul

Benzin fiyatı: 18,90 TL ( Zam sonrası 19,70 TL olacak )

Motorin fiyatı: 22,07 TL

LPG fiyatı: 10,76 TL

Ankara

Benzin fiyatı: 19,15 TL ( Zam sonrası 19,95 TL olacak )

Motorin fiyatı: 22,26 TL

LPG fiyatı: 10,74 TL

İzmir

Benzin fiyatı: 19,10 TL ( Zam sonrası 19,90 TL olacak )

Motorin fiyatı: 22,43 TL

LPG fiyatı: 10,83 TL