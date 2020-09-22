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Benzinde 19 kuruş indirim bekleniyor
Benzinin litre fiyatında gece yarısından geçerli olmak üzere 19 kuruş fiyat indirimi bekleniyor.
Ekonomi 22.09.2020, 10:45
2003
Benzinde 19 kuruş indirim beklentisi... Petrol fiyatlarında yüzde 4'e yakın düşüşler sonrası iç piyasada kullanılan akaryakıt ürünleri için de indirim gündeme geldi. Bu gece yarısından geçerli olmak üzere benzin grubunda 19 kuruş fiyat indirimi beklenmektedir. Motorinde herhangi bir değişiklik beklenmiyor.
Akaryakıt fiyatları, Türkiye'nin de dahil olduğu Akdeniz piyasasındaki işlenmiş ürün fiyatlarının ortalaması ile dolar kurundaki değişiklikler baz alınarak rafineriler tarafından hesaplanıyor.
Bu hesaplanma sonucunda dağıtım firmalarınca uygulanan fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösterebiliyor.
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