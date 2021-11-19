Benzin ve motorine zam

Bu gece yarısından itibaren geçerli olacak şekilde benzine 52, motorine 50 kuruş zam yapıldı.

Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası’nın (EPGİS) yaptığı duyuruya göre bu gece yarısından itibaren geçerli olacak şekilde benzinin litre satış fiyatına 52, motorinin litresine de 50 kuruş zam yapıldı. Fiyat artışının ardından benzinin litre satış fiyatı İstanbul’da ortalama 8,13 liradan 8,65 liraya, Ankara’da 8,20 liradan 8,72 liraya, İzmir’de ise 8,22 liradan 8,74 liraya yükselecek. Motorin fiyatları ise ortalama İstanbul’da 8,19 liradan 8,69 liraya, Ankara’da 8,27 liradan 8,77 liraya ve İzmir’de 8,29 liradan 8,79 liraya yükselecek.

Dağıtım firmalarının belirlediği fiyatlar rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösteriyor.