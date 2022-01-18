Benzin ve motorine yine zam geliyor!

Akaryakıt fiyatlarında geçen ay dolardaki hızlı yükselişin etkisiyle önemli artışlar yaşanmıştı. Aralık başında Ankara'da ortalama 9.16 lira olan benzinin litre fiyatı son olarak 7 Ocak'ta gelen zamla beraber 13.66 liraya çıktı. Aynı dönemde motorin de 9.42 liradan 13.85 liraya çıktı.

"Motorin 14 TL'yi de aşacak"

Ekonomist Oğuz Demir'in açıklamasına göre motorine bu akşamdan itibaren geçerli olacak 52 kuruşluk bir zam bekleniyor. Bu gelişmeyle beraber İstanbul, Ankara ve İzmir'de motorin 14 TL'yi de aşmış olacak.