Benzin ve motorine gelecek indirimin tarihi netleşti!
Brent petrolün varil fiyatının 100 doların altına gerilmesiyle benzin ve motorine indirim bekleniyordu. İşte indirim oranı ve tarihi...
KRT'den Olcay Dilek'in haberine göre sektör temsilcileri, verilerin her an değişebildiğini belirterek, “Motorinde indirim hemen hemen kesin. Tutar, verilerdeki oynaklığa göre değişebilir. Şu anki verilere göre litrede 1.5 TL indirim var” dedi.
Yapılacak indirimlerle birlikte motorinin litre fiyatı 20 lira seviyesine inmiş olacak.
GÖZLER HAFTA ORTASINDA
Sektör temsilcileri, benzinde indirim olup olmayacağı sorusu üzerine, “Brent petrol ve küresel piyasalarda söz konusu ürünün ton fiyatının biraz daha düşmesi halinde benzinde de hafta ortasında bir indirim gündeme gelebilir” diye konuştu.(haber 3)
GÜNCEL MOTORİN, BENZİN VE LPG FİYATI
Benzinin litre fiyatı yaklaşık olarak İstanbul'da 19,00 TL'ye, Ankara'da 19,11 TL'ye, İzmir'de 19,12 TL'ye satılıyor.
Otogazın litresi İstanbul’da 12,08 TL’ye, Ankara’da 11,96 TL’ye, İzmir’de 11,95 TL’ye satılıyor.