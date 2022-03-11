Benzin ve motorine gece zam geldi!

Mart ayında benzine 3,74 TL, motorine 6 TL 71 kuruş zam yapıldı. Benzin fiyatı 20.34 TL'ye motorin fiyatı ise 22.82 TL'ye çıktı. Çarşamba günü benzin ve motorine yapılan zammın iptal olmasından sonra vatandaşların sevinci dün gece yapılan zam ile birlikte sona erdi.

Sektör kaynaklarından elde edilen bilgilere göre, büyük akaryakıt dağıtım şirketleri, dün gece benzine 5 kuruş, motorine 3 kuruş zam yaptı. Zammın ardından benzinin litresi 20 TL 44 kuruştan, 20 TL 49 kuruşa çıktı. Motorinin litresi de 22 TL 92 kuruştan, 22 TL 95 kuruşa yükseldi.