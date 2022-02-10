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Benzin ve motorine gece yarısı zam geldi!
Benzin ve motorinde, zam yapıldı. Büyük akaryakıt dağıtım şirketleri, gece benzin ve motorine 2’şer kuruş zam yaptı.
Ekonomi 10.02.2022, 12:35
KRT'den Olcay Özdilek'in haberine göre zammın ardından (illere göre küçük değişiklik gösterebilir) benzinin litresi 15 TL 27 kuruştan, 15 TL 29 kuruşa çıktı.
Motorinin litresi de 15 TL 51 kuruştan, 15 TL 53 kuruşa yükseldi. Katkılı benzin ve motorinin satış fiyatı, normaline göre 2’şer kuruş daha pahalı. Geçen hafta da benzin ve motorine 3’er kuruş zam yapılmıştı.